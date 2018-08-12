Как справиться с одиночеством: советы психолога

Одиночество плохо влияет на людей, оно разрушает иммунную систему, мозг, приводит к депрессии и самоубийству.

Поэтому от этого состояния нужно как можно быстрее избавиться, пишет исследовательница из Кембриджского университета Оливия Римз, информирует НВ.

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Одиночество способно повысить риск преждевременной смерти.

Поэтому чтобы справиться с одиночеством нужно, прежде всего, изменить восприятие мира.

Измените восприятие мира

Вы должны понимать, что люди, которые не хотят с вами встретиться в определенное время, делают это не из-за апатии к вам, а из-за собственных планов. Вероятно, когда вы пригласили кого-нибудь пообедать с вами, и человек уже пообещал с кем-то встретиться или же слишком поздно получил приглашение. Люди, которые не являются одинокими, это понимают и не переживают, если у кого-то другие планы.

Психолог объясняет, что если люди приписывают эти "неудачи" не себе, а стечению обстоятельств, то они становятся более устойчивыми и продолжают двигаться дальше.

Нужно также избавиться от цинизма и недоверия к другим людям. Поэтому, если человек захочет с кем-то познакомиться. Ему нужно отбросить свою защиту и впустить его.

К слову, любые отношения подвергаются таким испытаниям как истощение. Эмоциональное выгорание в отношениях – не редкость. Сначала между вами все было замечательно, а потом чувства трансформировались в привычку.