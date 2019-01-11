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      Как справиться со стрессом на работе: интересный способ

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      Пение поможет справиться со стрессом на работе
      Пение поможет справиться со стрессом на работе / unsplash.com

      Британские исследователи из Университета Лестера рассказали о достаточно простом способе справиться со стрессом на работе – музыка и коллективное пение.

      Об этом пишет Daily Mail.

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      Ученые проанализировали 58 человек, получавших разный размер заработной платы. Ученые обнаружили, что каждый шестой человек испытывал высокое напряжение из-за работы.

      Именно поэтому в некоторых британских компаниях решили научить хоровому пению. Оказывается, что 96% работников в таких коллективах довольны своей жизнью и почти не испытывают стресс на рабочем месте.

      Колективний спів допоможе впоратися зі стресом на роботі
      Коллективное пение поможет справиться со стрессом на работе

      Ученые обнаружили, что пение улучшало дыхание, осанку, оно помогало выработать аналогичные эндорфины для лучшего самочувствия. Также благодаря этим практикам люди в компаниях чувствовали себя менее изолированными.

      Большая часть участников исследования были женщинами, но ученые отметили, что пение для мужчин может принести больше пользы, так как они имеют больший риск стресса на работе.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье исследования Здоровая жизнь
      Источник: 24 Канал
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