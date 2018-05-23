Как ссоры в семье влияют на здоровье: ответ специалистов

Ссоры могут нанести физический вред. Из-за семейных скандалов у людей могут развиваться хронические болезненные состояния.

Люди, страдающие от хронической боли, имеют обострение симптомов после ссоры, передает "Максимум".

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Такую закономерность выяснили ученые из США, которые провели исследование среди семейных пар и людей, страдающих от диабета и артрита.

Добровольцы в течение 24 дней вели дневники, в которых рассказывали про свои эмоции, мысли, тяжесть симптомов и взаимоотношения с любимым человеком.

Оказалось, что только одна ссора может серьезно ухудшить состояние людей. Что интересно, лица с хроническими расстройствами имели болезненные симптомы из-за ухудшения отношений и настроения в браке.

Поэтому влияние эмоциональной связи на физическое самочувствие является значительным. Поэтому не стоит забывать, что взаимопонимание и любовь очень важны в супружеской жизни.