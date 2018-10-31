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      Как стареют мужчины: основные признаки

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      Как стареют мужчины
      Как стареют мужчины / unsplash.com

      Обычно, у мужчин признаки старения начинают проявляться значительно быстрее и интенсивнее, чем у женщин.

      Об этом рассказала дерматолог Татьяна Коломиец, передает НВ.

      Старение – неизбежный процесс, который сначала становится заметным на коже человека. В частности, это нарушение тонуса и эластичности кожи, появление морщин и сухость, изменение цвета кожи и формы лица.

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      Кожа мужчин значительно плотнее женской и имеет более прочную фибрилярную сеть, что делает ее стойкой к воздействию агрессивных факторов. Однако, если признаки старения уже начали проявляться, то происходит это значительно быстрее и интенсивнее, чем у женщин,
      – отметила косметолог.

      via GIPHY

      Первые возрастные изменения у мужчин происходят из-за снижения уровня половых гормонов, и обычно становятся заметными после 35 лет, а заметно ускоряются после 40-45-ти.

      Во время старения кожи у мужчин происходит утончение кровеносных сосудов, что приводит к повышению чувствительности и возникновение красновато-фиолетового оттенка.

      Не менее важным в ускорении процесса старения является воздействие внешних факторов и образ жизни. Они реже правильно очищают кожу и ухаживают за ней меньше, чем женщины. Также они не пользуются солнцезащитными средствами.

      Неминуемо ускоряют процесс старения: частые стрессы, злоупотребление алкоголем, курение и другие негативные эмоциональные нагрузки.

       
      Как отсрочить процесс старения?
      - вести здоровый образ жизни: занятия спортом, сбалансированное питание, умеренное употребление алкоголя, отказ от курения, минимизация стрессов;
      - достаточно спать (6-8 часов);
      - правильно и своевременно ухаживать за кожей: очищать, увлажнять, применять средства, укрепляющие сосуды;
      - использовать солнцезащитные кремы;
      - не стесняться, а использовать мужскую косметику;
      - посещать косметологов.

      via GIPHY

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      Теги: LifeStyle Красивое тело Здоровье Здоровая жизнь Мужское здоровье Красота Советы Долголетия
      Источник: 24 Канал
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