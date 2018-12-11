Пребывание на квартирном учете упрощает доступ к государственным жилищным программам. Гражданин может воспользоваться помощью государства в приобретении нового жилья.

Хто має право на поліпшення житлових умов

Громадяни, якщо вони відповідають одному або кільком критеріям:

- житлова площа помешкання людини менша за визначену Житловим кодексом норму – 13,65 квадратного метра на одну особу;

- житло не відповідає технічним та санітарним нормам;

- громадянин має тяжкі форми деяких хронічних захворювань;

- людина живе у орендованому житлі;

- людина живе у гуртожитку;

- в одній кімнаті живе дві і більше сім’ї, незалежно від родинних відносин, або особи різної статі, старші за 9 років, крім подружжя.

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Що дає квартирний облік

Це інструмент з допомоги громадянам в отриманні житла від держави. Постановка на квартирний облік також дає можливість зрозуміти, скільки громадян потребують покращення житлових умов, і відповідно – скільки грошей на це мала б виділити держава.

Після того, як станете на квартирний облік, зможете претендувати, зокрема, на участь у державних житлових програмах.

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Куди звертатися

Облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, ведуть виконавчі комітети органів місцевого самоврядування за місцем реєстрації громадянина. Щоб стати на цей облік, потрібно зібрати необхідні документи і звернутися у виконком вашого органу самоврядування.

Документи для постановки на квартирний облік

1. Ксерокопія та оригінал паспорта (1 і 2 сторінки, місце реєстрації) всіх повнолітніх членів сім’ї.

2. Ксерокопія та оригінал ідентифікаційного номеру.

3. Ксерокопія та оригінал свідоцтва про одруження або розірвання шлюбу.

4. Ксерокопія та оригінал свідоцтва про народження дітей.

5. Довідка за Ф-3 з вказівкою про приватизацію квартири (із ЖЕК); якщо квартира приватна, то копію свідоцтва про право власності, копію договору купівлі-продажу, копія договору дарування і т.д.

6. Технічний паспорт квартири (план-схема).

7. Довідка про попереднє місце проживання, якщо за останнім місцем проживання зареєстровані після 1992р., з відміткою про те, чи приймали участь у приватизації за попереднім місцем реєстрації; якщо приймали, то правовстановлюючі документи на квартиру.

8. Ордер на отримання житлової площі (якщо квартира не приватизована).

9. Довідки з місця роботи.

10. Документи, що дають право на пільгу:

- медичний висновок ВКК;

- копія та оригінал посвідчення учасника бойових дій, учасника війни, інваліда війни, сім’ї загиблого, потерпілого в наслідок аварії на ЧАЕС 1 та 2 категорії.

11. Акт обстеження житлово-побутових умов.

12. Бланк заяви про прийняття на квартирний облік видається інспектором і заповнюється згідно зразка в його присутності.

Посадова особа місцевого самоврядування реєструє заяву про взяття громадянина на облік в книзі згідно та видає розписку. Упродовж 7 днів громадянина інформують про взяття його на облік. Повідомлення у випадку відмови людина отримає упродовж 3 днів.

Таке рішення приймається з урахуванням вартості майна, що перебуває у власності громадянина та членів його сім’ї на момент взяття на соціальний квартирний облік.

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Відмова у взятті на квартирний облік

Відмовити можуть, якщо громадянин подав не всі документи або якщо документи містять виправлення, або – неправдиві відомості. Також – якщо надані документи не підтверджують можливості громадянина бути визнаним таким, що потребує покращення житлових умов.

Якщо ж відмовили у постановці на облік з інших причин, або якщо громадянин вважає необхідним для себе покращення житлових умов, а орган самоврядування – ні, людина має право звернутися до суду.

Зняття з квартирного обліку

Орган місцевого самоврядування може зняти громадянина з обліку з кількох причин:

- громадянин сам звернувся із заявою про зняття з обліку;

- зникли підстави, що дають право на отримання соціального житла;

- людина виїхала на постійне місце проживання до іншого населеного пункту;

- людина отримала кредит для будівництва чи придбання житла;

- людина отримала земельну ділянку для будівництва приватного житлового будинку;

- в документах, поданих громадянином, були виявлені недостовірні відомості, а також неправомірні дії посадових осіб під час вирішення питання про взяття на облік.

Рішення про зняття громадянина з обліку приймається органом місцевого самоврядування не пізніше 30 робочих днів після виявлення однієї із зазначених у цьому пункті підстав. І ще упродовж 30 днів людина має отримати повідомлення про зняття з обліку.

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