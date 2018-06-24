Как стать психологически устойчивым человеком: 7 привычек и навыков

Как быть спокойным в стрессовой ситуации, оставаться уравновешенным и уметь держать себя в руках во время конфликта или горячего спора? Это возможно, если вы владеете навыками и привычками психически устойчивого человека.

Ресурс "Сегодня" опубликовал 7 навыков и привычек, присущие психически стабильному человеку:

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1. Принятие изменений

Современная жизнь требует, чтобы человек быстро мог адаптироваться под новые реалии. Поэтому умение принимать изменения, отвергать стереотипы, открывать для себя новое значительно улучшит Вашу жизнь консервативного человека. Ведь трудно достичь определенных результатов, повторяя заезженные действия.

2. Способность отказывать

Мы часто говорим выражения вроде "может быть", "потом", "возможно" и другие. Но на самом деле нет ничего важного в неопределенности, и четкое "нет" – честнее и справедливее. Поэтому, научившись четко ставить рамки, человек сразу не потеряет всех своих друзей, партнеров или клиентов, поскольку всегда можно предложить альтернативу, которая устроит всех. Если такой альтернативы нет, то отказ вполне может быть обоснованным вариантом.

3. Навык выбирать близкое окружение

Обычно бывает, что мы чувствуем как-бы "не в своей тарелке", находясь в компании якобы друзей. А это значит, что мы действительно проводим свое время не с теми людьми. Возможно, в таком случае следовало бы поговорить с окружающими, но чаще всего люди, которые обращаются с такой проблемой к психологам, в конце концов покидают компанию и находят другую. Негатив от близких людей не превратится в позитив, взаимопомощь и поддержку, пока человека не научатся ценить. А ценить его смогут только тогда, когда он вступит с ними в конфликт – в том числе уходом, пусть и временным.

4. Привычка высыпаться

В случае частого недосыпа в организме начинаются частые гормональные нарушения и вырабатывается меньше серотонина – "гормона счастья". В итоге Вам угрожает реальная депрессия, то есть далеко не та, как часто говорят, во время печали.

5. Умение прощать

Обычно измену простить очень трудно, но есть ситуации, когда простить человека не так уж и трудно. Если же человек искренне просит прощения, следует поставить себя на его место, попытаться понять и простить, чем жить с этим грузом и напоминать обидчику о его ошибке до конца жизни.

6. Навык концентрироваться

Внимание делится на туннельное и периферийное. Туннельное – это, когда человек является сконцентрированным на чем-то одном, а периферийное – когда внимание сосредоточивается на многих вещах сразу. Поэтому, выбрав подходящий для Вас тип концентрации, можно не только повысить производительность на работе, но и ликвидировать определенную невнимательность во время разговора.

7. Умение отмечать свои успехи

Не стоит путать скромность и унижение своей значимости. Если человек достигает определенного успеха или с хорошим результатом выполняет запланированное, это достойно того, чтобы как-то отметить: к примеру, можно приготовить пирог или заказать торт, купить новую технику или поехать в путешествие. Ключевое требование – подкреплять эмоциональную радость от достижений реальными наградами. В итоге мозг запомнит даже такое вознаграждение, как купленную после продуктивного рабочего дня шоколадку, и в следующий раз у человека будет больше мотивации и настроя на новые свершения.

К слову, американские психологи пришли к выводу, что электрическая активность мозга пациента с депрессией во время получения вознаграждения может быть объективным показателем эффективности лечения.

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