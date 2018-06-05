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Как стать счастливым на работе: секреты успеха

9 Читати новину українською
Счастье на работе
Счастье на работе / Фото из открытых источников

Известно, что счастливые сотрудники работают эффективнее и полезнее для компаний. Однако в чем заключается это счастье? Исследования показывают, что чаще всего оно зависит от отношения начальства.

Об этом рассказывает британский психолог Керри Купер изданию The Conversation.

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Держитесь подальше от людей, которые пытаются уменьшить ваши амбиции. Это делают маленькие люди, а по-настоящему большие заставляют вас чувствовать себя так, словно и вы можете стать великим,
– однажды написал Марк Твен.

Отмечается, что счастливые работники имеют меньшую вероятность того, что они будут искать новое место работы. А это снижает затраты на набор новых сотрудников и, конечно, увеличивает прибыль.

Рассмотрим компанию Expedia, которая предоставляет множество льгот, выделяет около 14 тысяч долларов на человека в год на путешествия. Другие фирмы предлагают неограниченные отпуска, бесплатную еду и даже офисные игрушки. Все для поддержания ощущения удовлетворенности среди работников.

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Также среди показателей удовлетворенности работников учитывается доверие и определенная автономия.

Например, это разрешение сотрудникам работать удаленно. Это создает больше счастья, чем затягивание их в офис, который наполнен бесплатным кофе и фруктами. Прошлогодние исследования, во время которых изучались стартапы, выявило, что у 57% успешных компаний, как минимум, один сотрудник работал удаленно или по собственному графику.

Кроме того, показатель благосостояния определяется характером личности. Те люди, которые имеют больше энтузиазма и положительных эмоций, более производительны и "берутся за задачи и их выполняют". Также такие сотрудники менее подвержены депрессивным настроениям, что улучшает  общую атмосферу коллектива.

Теги: Здоровая жизнь LifeStyle Мотивация
Источник: 24 Канал
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