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Как стильно носить "леопард": яркие фото супермодели Эльзы Хоск для глянца

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Эльза Хоск
Эльза Хоск / Vogue Spain

Шведская супермодель Эльза Хоск и одна из самых успешных "ангелов" Victoria's Secret снялась в фотосессии для испанского глянцевого журнала Vogue.

Снимки модель опубликовала на своей странице в Instagram.

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Отметим, что в течение нескольких сезонов в моде преобладал белый цвет, однако его вытесняет животный принт (и это не только леопард, в тренде зебры, гепарды и тигры).

Именно в таких ярких принтах позирует супермодель.

Легкости и ненагруженности такому красному принтованному костюму дает белая простая обувь и легкая прическа Эльзы Хоск.

ельза госк

Эльза Хоск выглядит сексуально, но одновременно и сдержанно в леопардовом принте с яркими красными губами.

ельза госк

Кроме того, на страницах глянца девушка представила еще один модный образ в голубых цветах, который дополнила узкими очками в белой оправе.

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ельза госк

ельза госк
Все фото – Vogue Spain

Теги: Victoria's Secret LifeStyle Мода Стиль и мода
Источник: 24 Канал
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