Как стильно завязать платок на голове: советы блогеров
Цветной платок на голове стал своеобразным трендом в мире моды. Стилисты все больше прибегают к экспериментам и показывают, что этот аксессуар может дополнить любой образ, а блогеры с радостью демонстрируют, как на практике применить советы экспертов.
Яркие, разноцветные, широкие и маленькие – любой платок может наполнить летний "лук" стилем. Аксессуар, который есть в гардеробе каждой женщины, не только будет выглядеть модно в жаркий сезон, но и защитит человека от солнца.
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Отечественные и голливудские знаменитости тоже не обходят вниманием стильные платки, добавляя их в повседневные "луки". Так, Настя Каменских и Маша Ефросинина заплели аксессуар на пляже во время отдыха, а Пэрис Джексон нашла необычный способ носить платок.
Следовательно десятки блогеров рассказали пошаговые инструкции, как стильно завязать платок и выглядеть роскошно на протяжении всего летнего сезона.