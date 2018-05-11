Как стильно завязать платок на голове: советы блогеров

Цветной платок на голове стал своеобразным трендом в мире моды. Стилисты все больше прибегают к экспериментам и показывают, что этот аксессуар может дополнить любой образ, а блогеры с радостью демонстрируют, как на практике применить советы экспертов.

Яркие, разноцветные, широкие и маленькие – любой платок может наполнить летний "лук" стилем. Аксессуар, который есть в гардеробе каждой женщины, не только будет выглядеть модно в жаркий сезон, но и защитит человека от солнца.

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Отечественные и голливудские знаменитости тоже не обходят вниманием стильные платки, добавляя их в повседневные "луки". Так, Настя Каменских и Маша Ефросинина заплели аксессуар на пляже во время отдыха, а Пэрис Джексон нашла необычный способ носить платок.

Допис, поширений Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) 27 Кві 2018 р. о 3:22 PDT

Допис, поширений Настя Каменских (@kamenskux) 5 Кві 2018 р. о 11:43 PDT

Допис, поширений Paris-Michael K. Jackalope (@parisjackson) 9 Кві 2018 р. о 12:56 PDT

Следовательно десятки блогеров рассказали пошаговые инструкции, как стильно завязать платок и выглядеть роскошно на протяжении всего летнего сезона.