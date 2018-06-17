Как стресс и война влияют на мужское здоровье: ответ ученых

У мужчин, находящихся в зоне боевых действий и одновременно страдающих от депрессии, снижается активность сперматозоидов, что в конечном итоге приводит к бесплодию.

Так, группа израильских ученых проводила исследования с мужчинами, которые принимали участие в боевых действиях в секторе Газа. Эксперимент длился с 2009 по 2017 год.

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Ученые для исследований брали образцы спермы у мужчин в мирное время и после войны. Выяснилось, что во время боевых действий у сильного пола снижалась активность сперматозоидов. Однако после того, как мужчины вернулись домой, их репродуктивная функция практически полностью восстановилась, но у 37% было выявлено бесплодие.

Война может провоцировать у мужчин бесплодие

"Психологический стресс, как известно, негативно влияет на репродуктивную способность, однако исследований, посвященных влиянию стресса на качество спермы, существует немного", – сказал Элиаху Левитас, ученый израильского университета Бен-Гуриона.

Также ученые отметили, что причиной бесплодия чаще всего становится именно пониженная активность сперматозоидов, на которую влияет много факторов: возраст, образ жизни, вес, стрессы и тому подобное.

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