Как стресс влияет на эффект отпуска: интересное исследование

Результаты нового исследования об отпусках вряд ли кого-то порадуют – американские ученые выяснили, что отпуск действительно улучшает психологическое состояние людей, но на очень короткий срок.

Эксперты из Американской психологической ассоциации обнаружили, что благодатный эффект от отдыха сохраняется всего 3 дня после возвращения на работу, пишет The Daily Mail.

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А происходит это из-за ощущения постоянного стресса из-за работы во время отпуска, который негативно влияет на самочувствие и снижает производительность.

Из 1500 опрошенных работников 68% возвращались на работу с хорошим настроением, у 57% респондентов повышалась мотивация и уменьшался уровень стресса.



Еще 66% людей признались, что во время отпуска набрались энергии, 30% опрошенных рассказали, что за время отпуска сделали больше дел, чем собирались.



Однако, каждый пятый работник признался, что чувствовал стресс из-за работы во время отпуска. Еще более 40% испытывали страх возвращения к работе.

К слову, американские исследователи установили, что кратковременный отдых на организм человека влияет так же, как и медитации.

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