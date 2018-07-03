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Как стресс влияет на эффект отпуска: интересное исследование

17 Читати новину українською
Как стресс влияет на эффект отпуска
Как стресс влияет на эффект отпуска / ibuh.info

Результаты нового исследования об отпусках вряд ли кого-то порадуют – американские ученые выяснили, что отпуск действительно улучшает психологическое состояние людей, но на очень короткий срок.

Эксперты из Американской психологической ассоциации обнаружили, что благодатный эффект от отдыха сохраняется всего 3 дня после возвращения на работу, пишет The Daily Mail.

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А происходит это из-за ощущения постоянного стресса из-за работы во время отпуска, который негативно влияет на самочувствие и снижает производительность.

via GIPHY

Из 1500 опрошенных работников 68% возвращались на работу с хорошим настроением, у 57% респондентов повышалась мотивация и уменьшался уровень стресса.

Еще 66% людей признались, что во время отпуска набрались энергии, 30% опрошенных рассказали, что за время отпуска сделали больше дел, чем собирались.

Однако, каждый пятый работник признался, что чувствовал стресс из-за работы во время отпуска. Еще более 40% испытывали страх возвращения к работе.

К слову, американские исследователи установили, что кратковременный отдых на организм человека влияет так же, как и медитации.

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Теги: LifeStyle Здоровая жизнь Здоровье исследования социологическое исследование Стресс Психология отдых
Источник: 24 Канал
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