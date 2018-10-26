Как стресс влияет на память после 40 лет

Американские ученые из Университета Техаса провели исследование и установили, как повышенный уровень кортизола – гормона стресса – влияет на когнитивные способности и память после 40 лет.

Об этом пишет журнал Neurology.

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В эксперименте приняли участие более 2,2 тысячи человек, из них почти две тысячи прошло сканирования с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ). Это нужно для того, чтобы выявить количество серого и белого вещества в мозге. Средний возраст участников – 48 лет.

Участники прошли тесты на память и абстрактное мышление. Уровень кортизола ученые замеряли каждое утро с 07:30 до 09:00.

Ученые обнаружили, что высокий уровень кортизола соотносился с худшей памятью и уменьшением серого вещества лобной доли мозга.

Поэтому вывод ученых таков: стресс плохо влияет на когнитивные способности и память после 40 лет.

Стресс плохо влияет на когнитивные способности и память после 40 лет

Что такое кортизол?

Это гормон, который участвует в белковом и липидном обмене. Он участвует в развитии стрессовых реакций в организме: усиливает сердцебиение и повышает артериальное давление.

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