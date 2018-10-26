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      Как стресс влияет на память после 40 лет

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      Как стресс влияет на память после 40 лет
      Как стресс влияет на память после 40 лет / rd.com

      Американские ученые из Университета Техаса провели исследование и установили, как повышенный уровень кортизола – гормона стресса – влияет на когнитивные способности и память после 40 лет.

      Об этом пишет журнал Neurology.

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      В эксперименте приняли участие более 2,2 тысячи человек, из них почти две тысячи прошло сканирования с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ). Это нужно для того, чтобы выявить количество серого и белого вещества в мозге. Средний возраст участников – 48 лет.

      via GIPHY

      Участники прошли тесты на память и абстрактное мышление. Уровень кортизола ученые замеряли каждое утро с 07:30 до 09:00.

      Ученые обнаружили, что высокий уровень кортизола соотносился с худшей памятью и уменьшением серого вещества лобной доли мозга.

      Поэтому вывод ученых таков: стресс плохо влияет на когнитивные способности и память после 40 лет.

      Стрес погано впливає на когнітивні здібності і пам'ять після 40 років

      Стресс плохо влияет на когнитивные способности и память после 40 лет

      Что такое кортизол?
      Это гормон, который участвует в белковом и липидном обмене. Он участвует в развитии стрессовых реакций в организме: усиливает сердцебиение и повышает артериальное давление.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Здоровая жизнь исследования Стресс
      Источник: 24 Канал
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