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      Как судьи помогли Вовку избежать увольнения: скандальное решение

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      Председатель Окружного админсуда Киева мог бы возглавить список самых нечестных судей страны. Кроме многочисленных сомнительных решений, которые производит возглавляемый им суд, Павла Вовка обвиняли в фиктивном разводе с женой, чтобы не декларировать имущество.

      А еще в давлении на должностных лиц, чтобы назначить своих людей в Квалификационную комиссию судей. О последнем стало известно в августе, когда НАБУ опубликовала пленки разговоров Павла Вовка с судьями ОАСК.

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      После того, как эти разговоры услышала вся страна, общественность ожидала быстрого отстранения и дальнейшего увольнения судьи. Однако Вовк продолжает спокойно вершить правосудие, благодаря нескольким другим судьям.

      Татьяна Овсепьян

      Первая из них судья Шевченковского районного суда города Киева – Татьяна Овсепьян. Судья отказала прокуратуре в продолжении расследования относительно "пленок Волка".

      Павло Вовк
      Павел Вовк

      Из-за ее решение прокуратура не сможет собрать достаточно доказательств против Вовка, провести экспертизу пленок и допросить часть свидетелей. Поэтому прокуратура вынуждена была передать уголовное дело в суд со слабыми доказательствами, из-за чего Вовка в дальнейшем могут оправдать даже добропорядочные судьи.

      Но вернемся к судье Овсепьян. Ее саму давно должны были уволить за вынесение неправосудного решения во время Революции Достоинства. Судья лишил водительских прав участника автопробега в Межигорье за ​​то, что он якобы не остановился по просьбе работника ГАИ. При этом свидетели утверждали, что в это время находились вместе с водителем совсем в другом месте.

      Тетяна Овсеп’ян
      Татьяна Овсепьян

      С тем, что судья Овсепьян в своем решении допустила ряд нарушений согласился даже Высший совет правосудия. Однако Овсепьян избежала наказания, из-за истечения сроков привлечения к ответственности.

      Иронично, что теперь Павел Вовк тоже может избежать наказания из-за того, что сроки следствия были слишком короткими. А Овсепьян не позволила их продолжить. Пока Овсепьян подрывала эффективность следствия против Вовка, Высший совет правосудия рассматривал ходатайство о его отстранении от должности. И конечно же отказал.

      Однако не предоставив никаких разумных обоснований. Генпрокуратура попыталась обжаловать такое решение в Кассационном административном суде. Но там решили, что у Генпрокуратуры нет такого права.

      Наталья Блаживская

      Еще раньше судьи Верховного суда отказывали в обжаловании прокуратуре решений об отстранении и других судей Окружного админсуда которые засветились на пленках Вовка. Потому что по их мнению, обжаловать такое решение могут только те чьи права нарушены. В понимании Верховного суда – это только сами судьи, а вот прокуратура, которая представляет интересы граждан, такого права не имеет.

      Судьей докладчиком по делу Вовка была Наталья Блаживская. Конечно, можно сказать, что отказав в рассмотрении жалобы прокуратуры она последовала практике Верховного суда.

      Наталія Блажівська
      Наталья Блаживская

      Но возмущает нас в ее решении другое, а именно пренебрежение явным конфликтом интересов. Ведь Наталья Блаживская рассматривала дело об обжаловании решения органа, в состав которого входит ее родная сестра – Оксана Блаживская.

      В прессе неоднократно упоминалось, что карьера сестер Блаживских развивалась слишком быстро. Их профессиональный рост связывали с тем, что их отец занимал должность заместителя генпрокурора Виктора Пшонки.

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      Наталья Блаживская не видела проблемы в том, чтобы отец помог ей в работе. Конечно, не увидела и проблемы рассмотреть дело о решении своей сестры. И не заявила о самоотводе.


      "НЕчесть недели"

      Поэтому премию "НЕчесть недели" сегодня получают две судьи, которые помогли Павлу Вовку избежать увольнения и отстранения: судья Шевченковского районного суда города Киева Татьяна Овсепьян и судья Верховного Суда Наталья Блаживская.

      Лауреатов премии и антипремии определяет общественная организация "Фонд DEJURE", которая мониторит ход судебной реформы и добивается очистки судейских рядов.

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      Автор: Ирина Шиба
      Теги: Новости Украины НАБУ ГПУ Новости Киева Окружной административный суд Киева Судьи
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