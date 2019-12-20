Как судьи помогли Вовку избежать увольнения: скандальное решение

Председатель Окружного админсуда Киева мог бы возглавить список самых нечестных судей страны. Кроме многочисленных сомнительных решений, которые производит возглавляемый им суд, Павла Вовка обвиняли в фиктивном разводе с женой, чтобы не декларировать имущество.

А еще в давлении на должностных лиц, чтобы назначить своих людей в Квалификационную комиссию судей. О последнем стало известно в августе, когда НАБУ опубликовала пленки разговоров Павла Вовка с судьями ОАСК.

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После того, как эти разговоры услышала вся страна, общественность ожидала быстрого отстранения и дальнейшего увольнения судьи. Однако Вовк продолжает спокойно вершить правосудие, благодаря нескольким другим судьям.

Татьяна Овсепьян

Первая из них судья Шевченковского районного суда города Киева – Татьяна Овсепьян. Судья отказала прокуратуре в продолжении расследования относительно "пленок Волка".



Павел Вовк

Из-за ее решение прокуратура не сможет собрать достаточно доказательств против Вовка, провести экспертизу пленок и допросить часть свидетелей. Поэтому прокуратура вынуждена была передать уголовное дело в суд со слабыми доказательствами, из-за чего Вовка в дальнейшем могут оправдать даже добропорядочные судьи.

Но вернемся к судье Овсепьян. Ее саму давно должны были уволить за вынесение неправосудного решения во время Революции Достоинства. Судья лишил водительских прав участника автопробега в Межигорье за ​​то, что он якобы не остановился по просьбе работника ГАИ. При этом свидетели утверждали, что в это время находились вместе с водителем совсем в другом месте.



Татьяна Овсепьян

С тем, что судья Овсепьян в своем решении допустила ряд нарушений согласился даже Высший совет правосудия. Однако Овсепьян избежала наказания, из-за истечения сроков привлечения к ответственности.

Иронично, что теперь Павел Вовк тоже может избежать наказания из-за того, что сроки следствия были слишком короткими. А Овсепьян не позволила их продолжить. Пока Овсепьян подрывала эффективность следствия против Вовка, Высший совет правосудия рассматривал ходатайство о его отстранении от должности. И конечно же отказал.

Однако не предоставив никаких разумных обоснований. Генпрокуратура попыталась обжаловать такое решение в Кассационном административном суде. Но там решили, что у Генпрокуратуры нет такого права.

Наталья Блаживская

Еще раньше судьи Верховного суда отказывали в обжаловании прокуратуре решений об отстранении и других судей Окружного админсуда которые засветились на пленках Вовка. Потому что по их мнению, обжаловать такое решение могут только те чьи права нарушены. В понимании Верховного суда – это только сами судьи, а вот прокуратура, которая представляет интересы граждан, такого права не имеет.

Судьей докладчиком по делу Вовка была Наталья Блаживская. Конечно, можно сказать, что отказав в рассмотрении жалобы прокуратуры она последовала практике Верховного суда.



Наталья Блаживская

Но возмущает нас в ее решении другое, а именно пренебрежение явным конфликтом интересов. Ведь Наталья Блаживская рассматривала дело об обжаловании решения органа, в состав которого входит ее родная сестра – Оксана Блаживская.

В прессе неоднократно упоминалось, что карьера сестер Блаживских развивалась слишком быстро. Их профессиональный рост связывали с тем, что их отец занимал должность заместителя генпрокурора Виктора Пшонки.

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Наталья Блаживская не видела проблемы в том, чтобы отец помог ей в работе. Конечно, не увидела и проблемы рассмотреть дело о решении своей сестры. И не заявила о самоотводе.



"НЕчесть недели"

Поэтому премию "НЕчесть недели" сегодня получают две судьи, которые помогли Павлу Вовку избежать увольнения и отстранения: судья Шевченковского районного суда города Киева Татьяна Овсепьян и судья Верховного Суда Наталья Блаживская.

Лауреатов премии и антипремии определяет общественная организация "Фонд DEJURE", которая мониторит ход судебной реформы и добивается очистки судейских рядов.