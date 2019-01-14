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      Как судьи за одну зарплату живут в роскошных домах, имеют Lexus и отдыхают на Мальдивах

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      Как судьи за одну зарплату живут в роскошных домах, имеют Lexus и отдыхают на Мальдивах
      Как судьи за одну зарплату живут в роскошных домах, имеют Lexus и отдыхают на Мальдивах / Фото из открытых источников

      Судьи, которые являются кандидатами в Антикоррупционный суд, имеют лишь одну зарплату, но живут в роскошных домах, имеют по "Лексусу" и отдыхают на Мальдивах. К тому же, они легко проходят проверку у Высшей квалификационной комиссии.

      Об этом рассказал в своем видеоблоге "Правосудие по-новому" глава Совета общественного контроля НАБУ Роман Маселко.

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      Как отметил Маселко, обнаруженные Общественным советом факты недоброчесности судьи не доказывают обратное, потому что не подтверждены приговором суда или решением НАПК.

      Поэтому судьи, имеющие только судейскую зарплату, но живущие в роскошных домах, имеющие по "Лексусу" на каждого члена семьи и отдыхающие на Мальдивах легко проходили проверку у Комиссии. При этом рассказывали, что дом им подарила бабушка, "Лексусы" купили за 149 тысяч гривен, а отдыхать на Мальдивах дешевле, чем в Одессе. И все это Комиссия принимала, потому что такие международные стандарты,
      – ответил эксперт.

      По его словам, конкурс в Верховный Суд и оценки действующих судей четко продемонстрировали, что Высшая квалификационная комиссия, Высший совет правосудия и Президент не заинтересованы в настоящий реформе. И объективно, учитывая их ценностные ориентиры, не способны ее провести.

      "Но в закон таки был внедрён инструмент, который позволяет создать препятствие для очевидных негодяев – это Общественный совет международных экспертов, состоящий из 6-ти авторитетных и опытных иностранных экспертов", – добавил Маселко.

      Видео полного видеоблога Романа Маселко "Правосудие по-новому" за 14 января 2019

       

      Теги: Новости Украины Деньги Авто Видеоблоги Судьи Коррупция
      Источник: 24 канал
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