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      Как сухой воздух влияет на организм

      92 Читати новину українською
      Как сухой воздух влияет на организм
      Как сухой воздух влияет на организм / healingthebody.ca

      То, сколько воды содержится в воздухе, показывает уровень влажности. Влажность зависит от температуры: чем теплее воздух, тем больше влаги он может содержать.

      Часто зимой из пересушенный воздух можно обжечь гортань, пишет lifehacker.

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      И в холодное время воздух сухой не только на улице, но и в помещении. В идеале уровень влажности должен быть 40-60%, однако во время отопительного сезона он уменьшается до 15-20%.

      Таким образом, люди в этот период дышат экстремально пересушенным воздухом.

      Как сухой воздух влияет на кожу

      1. Кожа становится обезвоженной, сухой, начинает шелушиться. Может ухудшиться цвет лица, повышается чувствительность.

      2. Начинают трескаться губы, волосы электризуются, а одежда бьется током.

      Починають тріскатися губиНачинают трескаться губы

      3. Слизистые оболочки носа и глаз пересыхают. Из-за этого снижается иммунитет и увеличивается риск подхватить инфекцию. Сухость глаза может привести к синдрому сухого глаза.

      4. Увеличивается подвижность бактерий и вирусов, поскольку это благоприятное для них среду.

      5. Дети много потеют ночью и теряют влагу, из-за чего на коже появляются опрелости и покраснения. Из-за сухого воздуха начинает болеть живот, а в носу возникают сухие корочки, затрудняющие дыхание.

      Діти багато потіють вночі та втрачають вологу
      Дети много потеют ночью и теряют влагу

      Педиатры советуют поддерживать влажность в детской комнате на уровне 60%.

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      Теги: Здоровая жизнь LifeStyle Здоровье
      Источник: 24 Канал
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