Как супруги аниматоры из Украины покорили Голливуд

Евгений Мамут и Ирина Борисова – супруги из Украины, чье визуальное искусство поразило американцев. Сейчас эта пара обладает небольшим музеем анимации в штате Массачусетс. Кроме того, они до сих пор обучают всех желающих самостоятельно создавать мультики. Посетители не сразу могут догадаться, что перед ними мастера, которых в свое время знал весь Голливуд и рекламный бизнес.

В Харькове Евгений Мамут получил два диплома – токаря и инженера-электрика, но его всегда манило кино.

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Несколько лет он экспериментировал со спецэффектами на киностудии Харьковского политехнического института, затем переехал в США. Он вспоминает, что в конце семидесятых советское и американское кино было на одном уровне, поэтому, кроме английского языка, ничего учить не пришлось.

Создавать спецэффекты ему доверили не сразу. Он начал с того, что чистил кинопленку. Реклама Renault стала личным прорывом. Так называемый "эффект резины" позволил растягивать машину – зрители были поражены. На практике же Мамут использовал 1200 полосок, которые в нужное время перекрывали кадр.

В 1986 году к ним обратилась компания "Двадцатый век Фокс", которая попросила, чтобы на экране был герой, который в движении заметен, а когда замирает – становится прозрачным. Такой камуфляж эффект сейчас делают за 10 минут, а тогда пришлось проявить всю изобретательность и привлечь станок оптической печати стоимостью миллион долларов. Фантастический боевик "Хищник" с Арнольдом Шварценеггером имел потрясающий успех, а украинец получил Оскар за спецэффекты.



Кадр из фильма "Хищник"

Золотая статуэтка обеспечила украинца заказами на много лет вперед – "Грязные танцы", "Матрица", "Куда приводят мечты", "Судья Дред". В 1996 году Мамут женился на давней харьковской знакомой Ирине Борисовой. Теперь настало ее время в чужой стране начинать карьеру с нуля.

Опыт создания кукол для харьковского театра неожиданно помог закрепиться в рекламной индустрии. Самым знаковым заказом стала Картофельная голова для компании Burger king. Придуманный украинской образ, настолько понравился американцам, что фирма заказала еще 20 роликов. И даже в наши дни продолжает активно его использовать.



Персонаж рекламы Картофельная голова

В 2019 году их музею исполняется 17 лет. Супруги больше всего гордятся, что многие дети, которых они учили, теперь и сами работают мультипликаторами.