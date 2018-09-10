Как существенно снизить риск хронических болезней: ответ диетолога
От образа жизни человека и питания зависит его самочувствие и здоровье. Именно поэтому необходимо отказаться от плохих привычек и факторов, которые приводят к хроническим болезням.
Врач-диетолог Оксана Скиталинская назвала четыре фактора, которые существенно уменьшат риск длительных заболеваний, говорится в заметке в Facebook.
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Диетолог советует:
- не курить;
- не набирать лишний вес;
- заниматься спортом 30 минут в день;
- есть больше фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов и значительно меньше мяса.
Если следовать этим рекомендациям, то риск хронических заболеваний можно снизить на 78%.
Также эти 4 привычки снизят риск получить сахарный диабет 2 типа на 90%, а инфаркт на 80%. В этих условиях риск получить инсульт уменьшаются на 50%, а вот заболеть любым вид рака составляет 1/3.
Только изменения в рационе могут уменьшить риск некоторых видов рака, к примеру, рака кишечника на 71%.
Американская кардиологическая ассоциация (American Cardiac Association) назвала 7 простых факторов здорового образа жизни:
– не курить;
– не набирать лишний вес;
– быть активным (ходить пешком как минимум 22 минуты в день)
– есть здоровую пищу (максимально растительную)
– иметь уровень холестерина ниже среднего;
– нормализовать артериальное давление и уровень сахара.
Следите за тем, чтобы давление было в норме
К слову, пешком на работу и обратно, постоянные ежедневные прогулки – это минимум затраченного времени и больше пользы для организма. Ходьба считается одним из самых безопасных видов фитнеса.
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