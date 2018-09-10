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Как существенно снизить риск хронических болезней: ответ диетолога

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Как снизить риск хронических болезней
Как снизить риск хронических болезней / naturalfactors.com

От образа жизни человека и питания зависит его самочувствие и здоровье. Именно поэтому необходимо отказаться от плохих привычек и факторов, которые приводят к хроническим болезням.

Врач-диетолог Оксана Скиталинская назвала четыре фактора, которые существенно уменьшат риск длительных заболеваний, говорится в заметке в Facebook.

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Диетолог советует:

  1. не курить;
  2. не набирать лишний вес;
  3. заниматься спортом 30 минут в день;
  4. есть больше фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов и значительно меньше мяса.

via GIPHY

Если следовать этим рекомендациям, то риск хронических заболеваний можно снизить на 78%.

Также эти 4 привычки снизят риск получить сахарный диабет 2 типа на 90%, а инфаркт на 80%. В этих условиях риск получить инсульт уменьшаются на 50%, а вот заболеть любым вид рака составляет 1/3.

Только изменения в рационе могут уменьшить риск некоторых видов рака, к примеру, рака кишечника на 71%.

Американская кардиологическая ассоциация (American Cardiac Association) назвала 7 простых факторов здорового образа жизни:

– не курить;

– не набирать лишний вес;

– быть активным (ходить пешком как минимум 22 минуты в день)

– есть здоровую пищу (максимально растительную)

– иметь уровень холестерина ниже среднего;

– нормализовать артериальное давление и уровень сахара.

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К слову, пешком на работу и обратно, постоянные ежедневные прогулки – это минимум затраченного времени и больше пользы для организма. Ходьба считается одним из самых безопасных видов фитнеса.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Лечение Желудочно-кишечный тракт Диабет
Источник: 24 Канал
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