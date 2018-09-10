Как существенно снизить риск хронических болезней: ответ диетолога

От образа жизни человека и питания зависит его самочувствие и здоровье. Именно поэтому необходимо отказаться от плохих привычек и факторов, которые приводят к хроническим болезням.

Врач-диетолог Оксана Скиталинская назвала четыре фактора, которые существенно уменьшат риск длительных заболеваний, говорится в заметке в Facebook.

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Диетолог советует:

не курить; не набирать лишний вес; заниматься спортом 30 минут в день; есть больше фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов и значительно меньше мяса.

Если следовать этим рекомендациям, то риск хронических заболеваний можно снизить на 78%.



Также эти 4 привычки снизят риск получить сахарный диабет 2 типа на 90%, а инфаркт на 80%. В этих условиях риск получить инсульт уменьшаются на 50%, а вот заболеть любым вид рака составляет 1/3.



Только изменения в рационе могут уменьшить риск некоторых видов рака, к примеру, рака кишечника на 71%.



Американская кардиологическая ассоциация (American Cardiac Association) назвала 7 простых факторов здорового образа жизни:



– не курить;



– не набирать лишний вес;



– быть активным (ходить пешком как минимум 22 минуты в день)



– есть здоровую пищу (максимально растительную)



– иметь уровень холестерина ниже среднего;



– нормализовать артериальное давление и уровень сахара.



Следите за тем, чтобы давление было в норме