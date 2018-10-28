Как Свитолина чуть не упустила кубок после победы на Итоговом турнире WTA: смешное видео
Украинская теннисистка Элина Свитолина победила на Итоговом турнире WTA в Сингапуре. Однако во время награждения с ней случился курьезный случай.
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Во время награждения Элина позировала с кубком. В то время за ее спиной прогремел взрыв конфетти. От неожиданного звука украинка едва не выпустила трофей из рук.
Видео курьеза со Свитолиной во время награждения
Источник: 24 Канал
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