Как Свитолина празднует победу на Итоговом турнире WTA: фото

Элина Свитолина попрощалась с Сингапуром, где стала победительницей Итогового турнира WTA.

В своем Instagram-аккаунте Свитолина выставила фотографию, где она по дороге домой празднует победу в самолете с бокалом шампанского и цветами.

Читайте также: Элина Свитолина: что надо знать про самую титулованную теннисистку в истории Украины

"Незабываемая неделя. Покидаю Сингапур с замечательными воспоминаниями. Буду скучать по этому прекрасному городу, фанатам и турниру", – написала Свитолина.

Напомним, что Элина Свитолина одержала победу в драматичном финальном поединке Итогового турнира WTA в бою против американской теннисистки Слоан Стивенс.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24