Как Свитолина празднует победу на Итоговом турнире WTA: фото
Элина Свитолина попрощалась с Сингапуром, где стала победительницей Итогового турнира WTA.
В своем Instagram-аккаунте Свитолина выставила фотографию, где она по дороге домой празднует победу в самолете с бокалом шампанского и цветами.
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"Незабываемая неделя. Покидаю Сингапур с замечательными воспоминаниями. Буду скучать по этому прекрасному городу, фанатам и турниру", – написала Свитолина.
Напомним, что Элина Свитолина одержала победу в драматичном финальном поединке Итогового турнира WTA в бою против американской теннисистки Слоан Стивенс.
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Источник: 24 Канал
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