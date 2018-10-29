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      Как Свитолина празднует победу на Итоговом турнире WTA: фото

      54 Читати новину українською
      Элина Свитолина
      Элина Свитолина

      Элина Свитолина попрощалась с Сингапуром, где стала победительницей Итогового турнира WTA.

      В своем Instagram-аккаунте Свитолина выставила фотографию, где она по дороге домой празднует победу в самолете с бокалом шампанского и цветами.

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      "Незабываемая неделя. Покидаю Сингапур с замечательными воспоминаниями. Буду скучать по этому прекрасному городу, фанатам и турниру", – написала Свитолина.

      Напомним, что Элина Свитолина одержала победу в драматичном финальном поединке Итогового турнира WTA в бою против американской теннисистки Слоан Стивенс.

       

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      Теги: Спорт Элина Свитолина Теннис
      Источник: 24 Канал
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