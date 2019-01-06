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      Как священники русской церкви в Украине реагируют на переход приходов к ПЦУ

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      Получение Томоса Православной церковью Украины значительно поспособствовало увеличению ее приходов: желание покинуть Московский патриархат и присоединиться к новосозданной украинской церкви уже выразили 34 прихода.

      Больше всего верующих проголосовали за такой переход на Винничине, Днепропетровщине, Львовщине и Закарпатье.

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      Златоверхая церковь Петра и Павла в Жовкве на Львовщине – одна из красивейших в этом городке. Каждое воскресенье к ней приходят до полутысячи прихожан.

      Именно они одни из первых на Львовщине решили оформить "развод" с Московским патриархатом, такое решение приняли 22 декабря на заседании приходского совета. Правда, настоятель храма отец Маркиян пока не комментирует это.

      Храм у Жовкві

      Златоверхая церковь Петра и Павла в Жолкве

      Прихожанка Татьяна, которую журналисты 24 канала встретили рядом с храмом, более многословна. Женщина рассказала, что присоединение к ПЦУ община поддержала почти единогласно.

      У меня подруга ходила в эту церковь с детства. Она – за Московский патриархат, хоть украинка. Я – русская, но поддерживаю переход к Украинской православной церкви,
      – добавила она.

      По словам местных жителей, изменить юрисдикцию храма нужно было давно. В 2017 году из-за этой церкви в городе разгорелся скандал во время похорон ветерана АТО. Во всех церквях города открывали ворота и звонили в колокола, и только двери Московского храма были закрыты.

      В селе Требуховцы, что на Тернопольщине, на пять тысяч населения – пять церквей. Деревянная церковь, построенная еще в XVII веке – старейший храм села. Решение о переходе здесь вызревало постепенно.

      Многих пожилых людей настораживало само слово "автокефалия". Мы, чуть моложе, приходили сюда и объясняли им, что это значит,
      рассказала жительница Трибуховцев Мария Букачик.

      Община провела несколько собраний, и 25 декабря, когда христиане западного обряда праздновали Рождество, единогласно проголосовали за переход. Подписали протоколы и передали на рассмотрение владыке УПЦ КП Нестора. Тот утвердил и подписал устав.

      Храм у селі Трибухівці

      Храм в селе Требуховцы

      Предыдущий священник отказался перейти с общиной, поэтому для богослужений в самую старую церковь села пригласили другого отца, который служит еще в двух храмах. 30 декабря 2018 года в храме впервые вели богослужение на украинском языке.

      Люди молились за украинское войско, за многострадальную нашу Украину. Наконец за столько лет православные в Трибуховцах объединились как единая Христовая семья,
      – отметил настоятель православной общины села отец Степан Татарин.

      Еще один приход Московского патриархата накануне влился в ряды Православной церкви на Днепропетровщине. Эта община стала уже 34-й, которая оказалась под юрисдикцией новосозданной украинской церкви.

      Процедуру перехода приходов к поместной церкви должны заключить законодатели, ведь практических алгоритмов, как это делать, пока нет. Хоть формально все якобы просто.

      Если 2/3 прихода проголосует за то, чтобы остаться в Русской церкви, этот приход будет принадлежать к Русской церкви. Если же 2/3 прихожан проголосуют за Украинскую церковь, то храм вместе с прихожанами перейдет в Украинскую православную церковь,
      – объяснял ранее почетный Патриарх Филарет.

      И надо быть готовым к тому, что представители Русской церкви будут оказывать сопротивление. Некоторые священники уже пытались представить волеизъявления верующих как незаконные, угрожали судами и расправами.

      В Министерстве культуры успели подсчитать, что к новообразованной Православной церкви Украины может присоединиться примерно половина приходов русской.

      Как создавалась Православная церковь Украины?
      9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Именно по результатам их отчета, Украине и предоставили разрешение на создание Единой поместной церкви.
      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. А кафедральным собором ПЦУ станет Михайловский Златоверхий собор в Киеве.
      После создания ПЦУ под ее юрисдикцию начали переходить приходы храмов УПЦ МП. В Украине также одобрили закон, согласно которому, УПЦ МП должна переименоваться на Русскую православную церковь.

      Напомним, сейчас Православная церковь Украины имеет около 7 тысяч приходов. В интернете создали онлайн-карту, на которой обозначены общины, которые перешли под юрисдикцию Православной церкви от УПЦ Московского патриархата.

      Теги: Новости Украины Религия Православная церковь Украины Законодательство УПЦ МП Тернополь Новости Львова Новости Днепра
      Источник: 24 канал
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