Как связано строительство новых бомбоубежищ и Шулявский мост:коррупционные схемы в строительстве

Его бизнес в значительной степени строился на государственных активах. Земельные участки от министерства или бюджетные заказы, как, например, Шулявский мост. "Укрбуд" настолько влез в государственные процессы, что по тихой без всякого тендера получил от Минобороны сотни миллионов на реконструкцию складов боеприпасов. Тех самых, на которых взрывы периодически сотрясают всю страну.

Когда начались взрывы на Ичнянском арсенале – табличка с названием населенного пункта уцелела, а вот дом за ней не уцелел. "Представьте насколько страшное: трехметровки вот такие летят и горят, и свистят, так свистят. И в ряд летят. Я так смотрю – летит на меня, и я в сторону", – рассказала жительница села Августовка Любовь Левенецкая.

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9 октября 2018 года местные жители проснулись в три утра. От ужасных взрывов дрожала земля. "Мы бежим, а в нас снаряды. И дети так же убегали", – добавила жительница села Августовка Ирина Журба.

Когда в сентябре 2017 года начали взрываться склады на арсенале в Калиновке, родители детей, что учатся в Ичнянской гимназии, решили сделать бомбоубежище в подвале гимназии. В школе несколько раз в год проводили учения для учащихся.



Бомбоубежище в школе

"Это у нас учения для учеников, когда мы проводим эвакуации из помещения на случай чрезвычайной ситуации. Мы расписали где какой класс будет заходить", – пояснила директор Ичнянской гимназии Людмила Куцоверя.



Отметки для классов

Что это за чрезвычайная ситуация, все местные поняли без команд сверху. Поэтому в подвале запасы питьевой и технической воды, фонари, которые заряжаются от света и батареек. Все приобрели за свой счет. "Видим и взрывы в Сватово были первые в 2015 году, затем – Балаклея, Калиновка. Мы знали, что мы следующие и времени осталось мало . Был только вопрос когда, а то что будет – было логично", – заявил житель города Ичня Евгений Зиныч.

В ночь на 9 октября 2018 года отремонтированный родителями учащихся подвал гимназии стал убежищем для более трех сотен людей. В день, когда начались взрывы в Ичне, выяснилось, что государство выделило сотни миллионов гривен на строительство новых, современных убежищ, на территории двух арсеналов. Один из них, в Хмельницкой области, посетил тогдашний Президент Петр Порошенко.

Мы зафиксировали ваш доклад, доклад проектантов, доклад подрядчиков о том, что до конца года на территории этого арсенала будут введены восемь убежищ подобного типа,

– сказал Президент Украины Петр Порошенко.

Петр Порошенко был уверен, что уже в 2018 году строительство новых убежищ в арсенале на Хмельнитчине будет закончено. "Со стороны государства мы ни разу не сорвали график финансирования. Так же и подрядчики вместе с проектировщиками обеспечат поставленные сроки", – добавил Петр Порошенко.

Финансирование – это более 374 миллионов гривен на строительство новых убежищ в арсенале на Хмельнитчине и более 320 миллионов на арсенале в Кировоградской области. Эти средства уже перечислены подрядчику.



Финансирование

Что за счастливчик получил такой заказ – не разглашалось. Но нам удалось выяснить что это за компания. Ее выбрали без конкурса, поэтому деньги пошли очень близкому к тогдашней власти застройщику. Застройщику, который уже поставил на паузу не один бюджетный проект.

Как с этим связан Шулявский мост в Киеве?

Шулявский мост в Киеве взялись реконструировать, деньги ушли, а моста так и нет. Строительную компанию выбирали со скандалом. Две из четырех компаний, которые хотели побороться за реконструкцию моста, несмотря на опыт в мостостроении, просто не допустили к тендеру. Об этом рассказали журналисты программы "Схемы".

Две фирмы, которых таки допустили к тендеру, оказались связаны между собой. Позже Антимонопольный комитет заявил – компании сговорились. Это неудивительно, потому что и та, и другая связаны с экс-нардепом Максимом Микитасем. До депутатства Микитась руководил госкорпорацией "Укрбуд".



Кто подавался на тендер

"Это нарушение законодательства о защите экономической конкуренции, а именно: антиконкурентные согласованные действия участников. То есть участники сговорились, чтобы другие участники не смогли победить в этих торгах", – пояснил глава Киевского областного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины Алексей Хмельницкий.

Подрядчик получил почти 100% предоплаты. Разобрал мост. И остановил работы. Ему перечислили около 600 миллионов, а он сделал лишь на 60. На днях, чтобы восстановить работы, мэр Киева Виталий Кличко подписал распоряжение – доплатить еще почти 500 миллионов за мост.



Распоряжение Кличко

Почему мы вспомнили об истории с мостом? Потому что реконструировать его должна была фирма "Северо-украинский строительный альянс". Она забрала 600 миллионов, а мост так и не построила. Именно эта контора получила и право заниматься военными складами.

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