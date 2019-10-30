Как там IQOS? Бизнес результаты, новая модель и видео-обзор IQOS 3 DUO

25 октября команда IQOS представила новую модель гаджета в Украине, подвела бизнес итоги и рассказала о планах.

На презентации Михалис Александракис, генеральный директор Philip Morris Украина, рассказал, что за последний год IQOS не просто упрочил позиции в Украине и во всем мире, а достиг по-настоящему впечатляющих результатов. Мы подготовили выдержку с самыми важными цифрами и достижениями:

• 12 млн курильщиков по всему миру уже отказались от сигарет и перешли на IQOS.

• Этой осенью IQOS прошел все круги самой строгой сертификации в мире (FDA) и официально открыл продажи в США.

• IQOS продается в 51 стране мира. Среди них и государства, известные суровыми стандартами и требованиями к качеству: Швейцария, Канада, Австрия, Германия, Великобритания, Южная Корея, Япония и, конечно, США, ставшая 51-ым рынком, где появился IQOS.

• В Украине пользователей IQOS уже 500 000.

• Фирменные магазины IQOS открылись 18 городах в Украине. Во всех остальных гаджет и стики к нему можно заказать онлайн с доставкой через Новую Почту.

• В 2018 году IQOS попал в топ-5 самых популярных покупок в Украине по версии Google.

• В 2019 – был назван потребительским Выбором года в категории альтернативные устройства для курильщика.

• Каждый год Philip Morris International выпускает новую модель IQOS. В конце сентября IQOS презентовал новую модель в Токио, а спустя месяц анонсировал запуск в Украине. Новинка называется IQOS 3 DUO.

IQOS 3 DUO: что нового?

IQOS планирует новые модели в линейке устройств, опираясь на отзывы и пожелания пользователей. Обычно в каждой следующей версии делают 1-2 по-настоящему значимых апгрейда и устраняют мелкие баги. Посмотрим, что сделали в IQOS 3 DUO.

Те, кому неохота читать текст, могут сразу смотреть видео-обзор IQOS 3 DUO

1. 2 стика подряд без подзарядки

Главный апгрейд нового айкоса обозначен приставкой DUO в названии. DUO означает два. То есть, два стика, которые теперь можно использовать без перерыва на подзарядку. Это самое важное, о чем непрерывно просили пользователи с момента выхода самой первой версии. Даже странно, что производитель не учел это при разработке. Ведь для курильщика это типичная модель поведения – выкурить две сигареты одна за другой. С IQOS многим этого не хватало. И хотя в последних поколениях гаджета время на подзарядку существенно сократили, но все равно хоты бы 3 минуты подождать надо было. Так что IQOS 3 DUO с его двумя использованиями подряд – это как раз то, чего хотели пользователи.

2. Сверхбыстрая зарядка после 2 использований

В держатель IQOS 3 DUO не просто встроили более мощную батарею, но еще и оснастили ее умной электроникой. Если после 2 стиков подряд осталось хоть немного заряда (например, если стик израсходовали не за 6 минут, а быстрее), то устройство сэкономит его и будет использовать для ускоренной зарядки. В итоге, зарядка до 3-го стика займет всего 10-15 секунд. А если запас батареи был утилизирован под ноль, то максимум 1:50.

3. Защитный корпус и укрепленное нагревательное лезвие

Корпус зарядного устройства теперь укреплен и защищен от ударов и механических повреждений. Так что теперь не так страшно уронить гаджет или случайно сесть на него. Нас радует, что хотя бы с айкосом не надо проходить через те же проблемы, что с вечно бьющимися смартфонами.

4. Встроенный NFC-чип

В боковой части корпуса встроен NFC-чип, через который можно быстро приконнектить IQOS к смартфону и зарегистрировать устройство в личном кабинете на сайте. Для этого достаточно просто приложить смартфон к боковой панели IQOS. С айфонами это может не срабатывать, потому что Apple с недоверием относится к любым NFC, если это не их собственные. Для пользователей iPhone внутри коробки IQOS есть уникальный QR-код, который запускает тот же сценарий, что и NFC-чип.

5. Новый цвет – медный

У модели IQOS 2.4 Plus цветовая палитра сводилась к монохрому: только черный и белый. В IQOS 3 и IOQS 3 Multi добавили золотой и синий цвета. А с запуском IQOS 3 DUO появился еще один – медный.

Справка: что такое IQOS



IQOS – это разработка Philip Morris International, гаджет для нагревания табака. Принцип работы у IQOS такой: внутри держателя находится металлокерамическое нагревательное лезвие. Когда стик со спрессованным табаком оказывается в держателе, лезвие начинает разогревать табак изнутри. Максимальная температура поверхности лезвия – 350⁰С. Этого достаточно, чтобы из табака начал испаряться ароматный аэрозоль с никотином, но недостаточно для того, чтобы стик загорелся. Благодаря такой технологии в процессе использования IQOS нет горения. А, значит, пользователю не приходится вдыхать дым, гарь и канцерогенные продукты горения.



Больше информации на официальном сайте iqos.ua.