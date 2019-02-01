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      Как татуировки влияют на сексуальную жизнь

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      Как татуировки влияют на сексуальную жизнь

      Наличие татуировок влияет на количество половых партнеров – чем больше тату, тем больше связей.

      Согласно опросу, в котором участвовали 2000 человек, более 40% миллениалов делают татуировки. В среднем на теле у них два-три рисунка, а у 18% – шесть и более. Американские исследователи утверждают, что такие люди более открыты и уверены в себе, поэтому и сексуальная жизнь у них разнообразнее.

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      При этом отмечается, что люди с татуировками более склонны к психическим расстройствам и проблемам со сном.

      Татуювання

      Люди с татуировками больше подвержены психическим расстройствам

      "Исследование установило связь между татуировками и рискованным поведением, которое может отразиться на состоянии здоровья", – рассказала профессор Каролина Мортенсен. Она надеется, что врачи будут учитывать особенности людей с татуировками, опираясь на это наработки.

      Недавно ученые установили, что татуировки могут вызвать воспаление мышц. С такой проблемой к врачам обратилась 31-летняя шотландка, которая набила себе на ноге очередную татуировку, но что-то пошло не так.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Здоровая жизнь Психология Секс
      Источник: 24 Канал
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