Как татуировки влияют на сексуальную жизнь

Наличие татуировок влияет на количество половых партнеров – чем больше тату, тем больше связей.

Согласно опросу, в котором участвовали 2000 человек, более 40% миллениалов делают татуировки. В среднем на теле у них два-три рисунка, а у 18% – шесть и более. Американские исследователи утверждают, что такие люди более открыты и уверены в себе, поэтому и сексуальная жизнь у них разнообразнее.

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При этом отмечается, что люди с татуировками более склонны к психическим расстройствам и проблемам со сном.

Люди с татуировками больше подвержены психическим расстройствам

"Исследование установило связь между татуировками и рискованным поведением, которое может отразиться на состоянии здоровья", – рассказала профессор Каролина Мортенсен. Она надеется, что врачи будут учитывать особенности людей с татуировками, опираясь на это наработки.

Недавно ученые установили, что татуировки могут вызвать воспаление мышц. С такой проблемой к врачам обратилась 31-летняя шотландка, которая набила себе на ноге очередную татуировку, но что-то пошло не так.

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