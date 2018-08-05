Как технология тонировки от Continental "в один клик" экономит топливо и повышает безопасность
Тонированные окна автомобиля - это не только эффектно, но и практично: они же защищают водителей от летней жары. Но и здесь существуют определенные ограничения, продиктованные законами и здравым смыслом. Автоматическая тонировка стекла одним нажатием на кнопку – технология, которая выглядит как мечта для автомобилиста. Тем не менее, она уже существует на рынке.
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Источник: 24 канал
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