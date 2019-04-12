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      Как "телефонные дебаты" между Порошенко и Зеленским повлияют на избирателей: мнение эксперта

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      Накануне действующий президент Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский пообщались по телефону в эфире телеканала "1+1". Разговор длился лишь несколько минут, в течение которых политики спорили относительно будущих дебатов.

      Политический обозреватель Роман Романюк в прямом эфире 24 канала объяснил, может ли это повлиять на взгляды избирателей перед вторым туром.

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      По его словам, общество сейчас очень поляризовано. С одной стороны очень заряженная электоральная группа, которая поддерживает Порошенко, а с другой – те, кому импонирует Владимир Зеленский.

      Что произошло в прямом эфире телеканала "1+1"?
      Владимир Зеленский и Петр Порошенко поспорили в прямом эфире канала "1+1". Порошенко пришел в студию, чтобы пригласить Зеленского на дебаты. Шоумен вышел на телефонную связь, от предложения видеосвязи он отказался. После словесной перепалки о дебатах шоумен бросил трубку.

      Зеленский отметил, что сейчас находится в Париже, потому что 12 апреля должен встретиться там с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Отметим, оба кандидата поедут в Елисейский дворец, однако разговоры состоятся не одновременно. Зеленский в очередной раз напомнил, что "с большой радостью" ждет Порошенко на дебатах именно 19 апреля на НСК "Олимпийский".

      Генеральный директор группы "1+1 media" Александр Ткаченко, которая принадлежит олигарху Игорю Коломойскому, заявил, что телеканал собирается подать в суд на действующего президента Украины Петра Порошенко.

      Романюк отметил, что избиратели, которые поддерживают Зеленского, не так любят его, как ненавидят действующую власть. Поэтому они быстро могут разочароваться.

      "Что бы ни говорил Зеленский, его сторонники нормально это воспринимают. Ведь видят в нем реализацию желание как-то поговорить с властью на равных: "плюнуть в борщ" и наконец нахамить тем, кто якобы испортил им жизнь", – пояснил эксперт.

      О "переобувании" политиков

      Романюк отметил, что в программе "Право на власть" в эфире "1+1" 11 апреля присутствовал, в частности, уволенный накануне губернатор Одесской области Максим Степанов. Его поведение очень хорошо определяет то, что происходит внутри украинского политикума.

      Порошенко, по всем социологическим прогнозам, вроде проигрывает. Но пока Зеленский не придет на инаугурацию, власть будет в руках действующего главы государства,
      – отметил политический обозреватель.

      И добавил, что именно поэтому можно будет дорого поплатися за преждевременные попытки "переобуться". Хотя какие-то глубинные движения в этом направлении уже есть, но конкретику украинцы увидят впоследствии.

      Об особенностях предвыборной кампании

      По словам Романюка, эта политическая кампания запомнилась несколькими неожиданностями. Прежде всего, это о составе второго тура. Ведь еще год назад никто и представить не мог, что за кресло президента будут соревноваться именно Порошенко и Зеленский.

      Вторая неожиданность, по мнению политолога, заключается в том, что Тимошенко, которая на протяжении определенного времени была лидером соцопросов, так и не попала во второй тур. Несмотря на потраченные миллионы гривен, энергию, встречи, форумы.

      То, что Юлия Владимировна не попала во второй тур, ей только на руку. Ведь, не участвуя в этой клоунаде, которая сейчас происходит, она имеет больше шансов получить поддержку на парламентских выборах,
      – предположил Романюк.

      Отметим, что 12 апреля Юлия Тимошенко обратилась к кандидатам в президенты Петру Порошенко и Владимиру Зеленскому. Она призвала политиков не унижать статус президента и не устраивать бои вокруг этой должности.

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      Теги: Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Петр Порошенко Дебаты Зеленского с Порошенком Порошенко и Зеленский Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 канал
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