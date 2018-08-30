Как телевизор и смартфоны влияют на супружескую жизнь
Просмотр телевизора дома вредит сексуальной жизни супругов, уменьшая занятия сексом на 6% по сравнению с теми, у кого телевизора нет.
Это выяснили американские ученые из Делаверского университета, которые опубликовали результаты своей работы на сайте Национального бюро экономических исследований США, передает "Сегодня".
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Они проанализировали данные почти 4 миллионов человек из 80 стран. Выяснилось, что основными "врагами" сексуальной жизни они считают смартфоны и просмотр телевизора.
В результате исследования выяснилось, что в среднем, люди тратят до 11 часов времени за просмотром и чтением медиа-контента.
Основной пик использования смартфонов и телевизора приходится на вечерние часы, когда люди могли бы заняться сексом.
Ученые напомнили, что секс полезен для иммунной системы, помогает сжечь лишние калории и укрепляет супружество.
Меньше смотрите телевизор и укрепляйте отношения
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