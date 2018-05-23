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Как температура тела влияет на иммунитет

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Как температура тела влияет на иммунитет
Как температура тела влияет на иммунитет / narodna-pravda.ua

В организме человека функционируют так называемые "клеточные часы", которые активируют работу иммунной системы. А повышенная температура тела ускоряет действие этих часов.

Такое заявление сделали британские исследователи, передает "Страна здоровья".

Благодаря математическому моделированию клеток ученые открыли белки Neclear Factor kappa B, которые включаются в работу, когда у человека поднимается температура тела.

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При повышении температуры белки начинают перемещаться в ядро ​​клетки и обратно, из-за чего происходит повышение активности иммунной системы. А вот нарушение в процессе включения белков может способствовать заболеваемости.

При температуре тела 34 градуса часы NF-кB замедляются. При более высоких температурах, чем нормальная температура тела, часы NF-кB ускоряются. Когда NF-кB белок становится неконтролируемым, то может возникнуть болезнь Крона, псориаз и ревматоидный артрит,
– отметили ученые.

Кроме того, механизм активности белка замедляется во время сна, ведь температура тела человека несколько снижается. По мнению ученых, стресс и работа ночью являются одними из факторов воспалительных заболеваний у людей. Поэтому важно следить за здоровым отдыхом и сном.

Теги: Здоровье исследования Медицина Лечение
Источник: 24 Канал
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