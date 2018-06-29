Как тендер на ремонт Шулявского моста коварно разыграли между собой Кличко и Микитась

Тендер на реконструкцию транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с улицей Гетьмана в Киеве провели непрозрачно и с многочисленными нарушениями в пользу компании, связанной с народным депутатом Максимом Микитасем, хорошо знакомым с городским головой Виталием Кличко и в прошлом известным столичным застройщиком.

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы" (совместного проекта "Радио Свобода" и телеканала "UA: Первый").

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Тендер на 600 миллионов гривен провело коммунальное предприятие "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева", на котором победила фирма "Северо-украинский строительный альянс", принадлежащая Андрею Якусевичу, помощнику народного депутата Максима Микитася. Почтовый адрес фирмы совпадает с фактическим адресом компании "Укрбуд Девелопмент", которую Микитась указывал в своей собственности в декларации за 2017 год.

Руководитель Государственной корпорации "Укрбуд" Максим Микитась

Основной конкурент победителя тендера – компания "Спецстрой-Плюс" – также получала деньги от фирм с орбиты Микитася и его жены. С 2017 года, по данным "Схем", более полутора миллиарда гривен, то есть более 90% от всех его денежных поступлений. Окончательное предложение "Спецстрой-Плюс" оказалось дороже на тысячу гривен. Победителем объявили ставку фирмы "Северо-украинский строительный альянс".

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Однако, "Спецстрой-Плюс", которую допустили к финалу тендера, так же не имела приложений к договору об аналогичных работах. Также тендерный комитет закрыл глаза и на документы с признаками подделки, которые подала эта фирма, – говорится в расследовании. Пока одни компании не были допущены к аукциону из-за формальных преград, две другие – среди которых компания с фиктивными документами – вышли в финал.

Фирма "Спецстрой-Плюс" подала документы с признаками подделки

И обе оказались тесно связанными с известным столичным застройщиком, что противоречит закону о защите экономической конкуренции, говорится в расследовании.

Директор "Спецстрой-Плюс" Александр Ефимчук не ответил по существу на вопрос "Схем" о подложном документе и опыте в работе над проектами, аналогичными реконструкции Шулявского моста. Владелец компании-победителя тендера "Северо-украинский строительный альянс" Андрей Якусевич в комментарии журналистам не опроверг, что его фирма часто выступает подрядчиком на строительных проектах депутата Максима Микитася и "Укрстроя". Заявил, что развязку на Шулявке будут реконструировать своими силами.

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Максим Микитась, на которого выводят обе фирмы, допущенные к аукциону, не ответил ни на запрос, ни на многочисленные звонки журналистов с просьбой о комментарии. Микитась – народный депутат и известный столичный застройщик. Он является экс-руководителем государственной корпорации "Укрбуд".

Самый скандальный проект "Укрстроя" – жилой комплекс "Солнечная Ривьера" на левобережье Киева. Заместители городского головы Киева тогда признали: по крайней мере два дома комплекса сводят с нарушением Водного кодекса. В то же время сам мэр Виталий Кличко неоднократно выступал в защиту как "Солнечной Ривьеры", так и корпорации "Укрбуд".

В августе 2017 года "Схемы" зафиксировали, как Микитась вместе с Кличко возвращались из Неаполя на чартерном самолете.

Оказалось, что Максим Микитась и Виталий Кличко были знакомы

Виталий Кличко опроверг связи с Микитасем: "У меня товарищей нет, что касается работы киевской мэрии".

Если у вас есть такая информация, обращайтесь в правоохранительные органы, это их вопрос контролировать, чтобы ни в коем случае не было коррупционной составляющей. Я не могу следить за каждым тендером, который проходит,

– ответил Виталий Кличко.

В феврале 2017 года обвалилась часть бетонного забора на Шулявском путепроводе. Как сообщили в "Киевавтодоре", причинами обрушения моста являются пожары, которые произошли раньше возле путепровода или под ним, а также коррозия бетона. Как заявил тогда мэр, аварийным мост признан был, однако были зафиксированы нарушения правил эксплуатации.

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