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      Как-то неприятно, что вы в своей стране говорите на чужом языке, – легионер "Динамо"

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      Томаш Кенджора: Думаю, что это как-то неприятно, что вы в своей стране говорите на языке другой страны
      Томаш Кенджора: Думаю, что это как-то неприятно, что вы в своей стране говорите на языке другой страны / dynamo.kiev.ua

      Польский защитник киевского "Динамо" Томаш Кенджора рассказал о том, что общается в команде на русском языке. По его словам, подобная ситуация невозможна в Польше, поскольку там иностранцы используют английский.

      "Конечно, я понимаю украинский, как вы говорите "розумею": когда иду в кино, когда кто-то говорит. Чтобы говорить – нужна практика. Я только слышу украинский. Знаю несколько слов, но не говорю. Можете мне задавать вопросы на украинском – я отвечу без проблем", – заявил поляк в интервью FootballHub.

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      Футболист признался, что ему странно, что в украинской команде говорят на русском языке.

      "Да, я знаю, какая я ситуация между Украиной и Россией. Думаю, что это как-то неприятно, что вы в своей стране говорите на языке другой страны. Потому что, раньше у вас был европейски... Советский Союз. Я не хочу говорить о политике, поскольку это не мое дело", – отметил защитник.

      Он отметил, что подобная ситуация невозможна в Польше.

      "В Польше только польский язык. Мы все знаем английский, поэтому когда приезжает иностранец ему легко адаптироваться в команде. Но здесь все говорили на русском, поэтому я должен был быстро выучить русский, чтобы общаться со всеми. Иногда хожу в кино на украинском. Последний раз был на фильме Хищник. Ужасный фильм, очень слабый. Еще какие-то два фильма были, не помню.

      Я пацанам говорю: Почему вы не говорите на украинском? А они отвечают: Ну, так уж у нас. Назарий Русин говорит на украинском. Он возле Львова живет. Я всегда над ним смеюсь, что он как поляк. Он тоже иногда польские слова использует и пацаны его не понимают в команде. Я его понимаю, а иногда – нет", – рассказал Кенджора.

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      Теги: Динамо Спорт Футбол
      Источник: 24 Канал
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