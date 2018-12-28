Как-то неприятно, что вы в своей стране говорите на чужом языке, – легионер "Динамо"

Польский защитник киевского "Динамо" Томаш Кенджора рассказал о том, что общается в команде на русском языке. По его словам, подобная ситуация невозможна в Польше, поскольку там иностранцы используют английский.

"Конечно, я понимаю украинский, как вы говорите "розумею": когда иду в кино, когда кто-то говорит. Чтобы говорить – нужна практика. Я только слышу украинский. Знаю несколько слов, но не говорю. Можете мне задавать вопросы на украинском – я отвечу без проблем", – заявил поляк в интервью FootballHub.

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Футболист признался, что ему странно, что в украинской команде говорят на русском языке.

"Да, я знаю, какая я ситуация между Украиной и Россией. Думаю, что это как-то неприятно, что вы в своей стране говорите на языке другой страны. Потому что, раньше у вас был европейски... Советский Союз. Я не хочу говорить о политике, поскольку это не мое дело", – отметил защитник.

Он отметил, что подобная ситуация невозможна в Польше.

"В Польше только польский язык. Мы все знаем английский, поэтому когда приезжает иностранец ему легко адаптироваться в команде. Но здесь все говорили на русском, поэтому я должен был быстро выучить русский, чтобы общаться со всеми. Иногда хожу в кино на украинском. Последний раз был на фильме Хищник. Ужасный фильм, очень слабый. Еще какие-то два фильма были, не помню.

Я пацанам говорю: Почему вы не говорите на украинском? А они отвечают: Ну, так уж у нас. Назарий Русин говорит на украинском. Он возле Львова живет. Я всегда над ним смеюсь, что он как поляк. Он тоже иногда польские слова использует и пацаны его не понимают в команде. Я его понимаю, а иногда – нет", – рассказал Кенджора.

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