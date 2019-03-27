Как третье место в рейтингах может помочь Порошенко выйти во второй тур: мнение эксперта

Эксперты отмечают: несмотря на то, что разница между рейтингами пятерки топ-кандидатов в пределах статической погрешности, то любой из них может выйти во второй тур. До сих пор лидерами остаются Владимир Зеленский, Петр Порошенко и Юлия Тимошенко.

Такое мнение высказали эксперты по вопросам управления репутацией Борис Тизенгаузен и руководитель центрального штаба Анатолия Гриценко Виктор Чумак в прямом эфире 24 каналу.

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Порошенко-Зеленский во втором туре

Тизенгаузен заявил, что более реальным является то, что во второй тур выйдет Зеленский и Порошенко.

Если мы посмотрим на некоторые рейтинги, в которых Порошенко идет третьим, то можно сказать, что это очень удачно для действующего главы государства. Потому что он отстает на 0,2% от Юлии Тимошенко, а это означает, что его электорат может консолидироваться. Они подумают: "еще немного, и наш кандидат может не выйти во второй тур" и пойдут голосовать. А если Тимошенко опережает Порошенко, то ее электорат может подумать "наш кандидат и так проходит, можно посидеть дома",

– прокомментировал эксперт.

Он также уверяет, что если принимать во внимание админресурс, особенно если учителя и военные пойдут массово голосовать на президентских выборах, то во второй тур более реально, что пройдут Владимир Зеленский и Петр Порошенко.



Владимир Зеленский и Петр Порошенко

Зато руководитель центрального штаба Анатолия Гриценко Виктор Чумак рассказал, что в Ивано-Франковске люди просто согнали на митинг Порошенко.

"Мне рассказывали, что люди были с печальными лицами, потому что их под принуждением привезли автобусами со всей области на этот митинг. И когда "Нацкорпус" согнал Порошенко с трибуны и он бежал, то у этих людей расцвели лица. Это мне говорили очевидцы", – ответил Чумак. И добавил, что не все бюджетники будут голосовать за Порошенко.

Зеленский-Гриценко во втором туре

По словам Виктора Чумака, встреча Гриценко с Зеленским во втором туре выборов является лучшим выбором: "я не говорю, что Зеленский – это хороший выбор для страны, но возможно он тогда посмотрит и скажет: "здесь есть шанс поддержать кого-то более мощного на этих выборах, а я пойду на парламентские".

Почему я так считаю? Это два политика, которые будут ломать эту систему, поэтому в этом выигрывает страна. И если таким будет второй тур, то можно считать, что мы запускаем другую историческую эпоху в стране. Мы выходим из эпохи олигархов, "договорняков" на уровень публичной политики,

– сказал руководитель штаба Гриценко.

Он прокомментировал, что должен сделать новый президент, чтобы сломать систему – "изменить избирательные правила и разрушить систему избирательной рекламы, чтобы никто не мог поставить такую ​​дорогую планку на избирательную кампанию. Потому что сегодня избирательная реклама – это 90% бюджетов".

Сможет ли новый президент сломать систему?

Тизенгаузен отметил, что для начала стоит дождаться нового президента, потому что от того, кто станет главой государства зависит, захочет ли он ломать систему.

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"Действительно, кандидаты находятся в неравных условиях относительно финансирования предвыборной компании. Тот самый Тарута значительно потратился, но, как мы видим, это ему не помогло. Ведь здесь речь идет о репутации. Другое дело, когда телеканалы принадлежат тем или иным олигархическим группам и они их используют на полную не только для саморекламы, но и для уничтожения оппонента", – заверил эксперт.

К тому же, Чумак отметил, что Порошенко никогда не пойдет на перелом медийной системы, так как она как раз цементирует его монополию в экономических отношениях и политике.



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