Как Труханов обманул депутатов и опустошил городской бюджет? Ответы – в "Деле детектива"

Смотрите программу "Дело детектива" на 24 канале в 22:30. Гость выпуска — детектив Национального антикоррупционного бюро Сергей, который будет отвечать на острые и неудобные вопросы.

"Дело детектива" – беспрецедентный проект на украинском телевидении.

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Впервые зритель из первоисточников узнает то, что всегда было за закрытыми дверями. В частности, как мэр Одессы Геннадий Труханов под лозунгами экономии европейских стандартов опустошил городской бюджет на 180 миллионов гривен, лгал депутатам и месяцами скрывался от следствия в отпусках и командировках.

Как детективы НАБУ расследовали и довели до суда дело одиозного мэра Одессы – смотрите анонс программы: