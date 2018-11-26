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      Как Труханов обманул депутатов и опустошил городской бюджет? Ответы – в "Деле детектива"

      159 Читати новину українською
      Детектив НАБУ Сергей
      Детектив НАБУ Сергей / 24 канал

      Смотрите программу "Дело детектива" на 24 канале в 22:30. Гость выпуска — детектив Национального антикоррупционного бюро Сергей, который будет отвечать на острые и неудобные вопросы.

      "Дело детектива" – беспрецедентный проект на украинском телевидении.

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      Впервые зритель из первоисточников узнает то, что всегда было за закрытыми дверями. В частности, как мэр Одессы Геннадий Труханов под лозунгами экономии европейских стандартов опустошил городской бюджет на 180 миллионов гривен, лгал депутатам и месяцами скрывался от следствия в отпусках и командировках.

      Как детективы НАБУ расследовали и довели до суда дело одиозного мэра Одессы – смотрите анонс программы:

       

      Теги: Новости Украины Расследования Новости Одессы Коррупция Геннадий Труханов НАБУ
      Источник: 24 канал
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