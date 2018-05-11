Как уберечь глаза от зрительного синдрома: ценные советы от Супрун

У активных пользователей гаджетов, которые забывают давать глазам передышку, может появиться компьютерный зрительный синдром.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун объяснила, что нужно делать, чтобы предотвратить это.

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Чтобы помочь глазам чувствовать себя в норме, возьмите себе за правило регулярно делать перерывы и тренировки,

– отметила она.

Супрун посоветовала несколько приложений и полезных тренажеров, которыми можно пользоваться ежедневно, чтобы уберечь глаза от зрительного синдрома.

Save my eyes

Это приложение работает как напоминание о том, что необходимо делать перерыв для глаз.

Blimb.su

Мини-тренажер для глаз напоминает каждый час о перерыве и предлагает комплекс упражнений.

EyeLeo

Эта программа предлагает упражнения для глаз и следит за временем, проведенным перед экраном.



F.lux

Это приложение регулирует температуру цвета экрана в соответствии со временем суток и географическим положением (эти параметры задает сам пользователь). Программа будет работать так, что в случае долгого засиживания, экран постепенно будет темнеть и напоминать вам, что пора заканчивать работу.