Как уберечь печень: простые правила

Печень участвует в процессе переваривания всего, что потребляет человек. Навредить печени могут вредная еда и алкоголь. Здоровье 24 собрало для вас способы, как защитить печень.

Алкоголь

Пожалуй, всем хорошо известно, что 2 главных "врага" печени – лекарства и алкоголь. Поэтому, если вы чувствуете дискомфорт, лучше на некоторый период совсем отказаться от алкоголя. И в дальнейшем потреблять его в небольших количествах.

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Питание

Еще один важный фактор – прием пищи. Есть нужно часто (4-6 раз в день), но маленькими порциями. Здесь очень важно не переедать, чтобы не перегружать работу печени.

Молочные продукты

Очень важно, чтобы в вашем меню были молоко и разнообразные молочные продукты. Они улучшают пищеварение и "разгружают" печень.

Углеводы

А вот со сладостями нужно быть очень осторожными. Суточная норма сладостей – около 400 грамм. Эту норму превышать нежелательно — это может привести к отложению жира в печеночных клетках.

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Температура пищи

Этим много кто злоупотребляет, но температура пищи тоже очень важна. Горячие или очень холодные продукты могут навредить печени. Поэтому следите, чтобы вы употребляли только теплую пищу.

Жирная и жареная продукция

Жареная пища очень опасна для печени. Поэтому уменьшайте ее в своем рационе или вовсе откажитесь от нее. Это же касается и животных жиров – не злоупотребляйте такой пищей.

Работа пищеварительной системы

Ну и помните – работа печени зависит от работы всей пищеварительной системы. Поэтому если у вас проблемы с функционированием желудка или кишечника, то будьте готовы, что сбой может дать и печень.

К слову, кандидат медицинских наук Анатолий Печинка назвал ошибки, которые часто допускают во время застолья.

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