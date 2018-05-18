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Как уберечь ребенка от солнечных лучей: советы от Минздрава

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Как уберечь ребенка от солнечных лучей
Как уберечь ребенка от солнечных лучей / 4mama.ua

Министерство здравоохранения предостерегает, что хоть длительное пребывание под ультрафиолетовыми лучами увеличивает возникновение рака кожи, не стоит отказываться от солнца.

Все потому, что солнечные лучи стимулируют выработку витамина D, улучшают состояние здоровья и настроение, говорится на сайте.

Проводите больше времени в тени

Солнечные лучи особенно опасны в промежутке между 10:00 и 16:00, а также в полдень.

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Следует избегать прямых УФ-лучей и находиться в тени. Лучше планировать прогулку в утреннее или вечернее время.

Выбирайте солнцезащитную одежду

Минздрав советует родителям одевать детей в рубашку, тенниску или курточку с длинными рукавами, брюки или длинную юбку. Конечно, если погодные условия позволяют.

Лучше всего защищает одежда из плотной ткани – коттон, легкие хлопчатобумажные ткани.

Надевайте детям панамки

Лучше всего защищают голову, уши и шею от УФ-лучей головные уборы – панамки. Выбирайте только полотняные ткани, так как соломенные шляпы и головные уборы с отверстиями пропускают лучи.

Не забывайте о солнцезащитных очках

Если ребенок проводит слишком много времени под солнечными лучами, то существует риск развития катаракты в старшем возрасте. Родителям необходимо приобрести для детей очки, которые обеспечивают 100% UVA/UVB защиту.

Нанесите солнцезащитное средство

Перед прогулкой нанесите на открытые участки кожи ребенка солнцезащитные кремы или спреи с SPF 15 и выше в соответствии с погодными условиями. Однако нанесение такого средства не означает, что ребенок может больше времени провести под солнцем.

К слову, весной у детей появляются многие болезни, связанные с этим периодом года. Часто они возникают из-за ухудшения иммунитета и передаются через воздух и предметы быта.

Теги: Здоровье Здоровая жизнь Беременность и дети Уход за младенцами
Источник: 24 Канал
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