18:52
16 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
25°C 14°C
  • четверг
    24°C 13°C
  • пятница
    22°C 13°C
  • суббота
    20°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
КРЫМСКИЙ МОСТ ОБЫСКИ В КИЕВСКОМ ОФИСЕ "РИА НОВОСТИ" СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Стул для Путина. Неадекватное
Вєсті Кремля
23:53, 15 мая
Вести.UA. Покоренное сердце Захарченко. Разоблачитель злодеяний – Ляшко
Вєсті.UA
21:30, 15 мая
Через какие коррупционные схемы уходят деньги на ремонт дорог
ЦРУ
09:00, сегодня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Всё. От Рафика до Эталона: как менялись маршрутки
Згадати все
22:10, 15 мая
Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь
КРЫМСКИЙ МОСТ ОБЫСКИ В КИЕВСКОМ ОФИСЕ "РИА НОВОСТИ" СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Как уберечься от артериальной гипертензии: простые правила

234 Читати новину українською
Спорт поможет уберечься от артериальной гипертонии
Спорт поможет уберечься от артериальной гипертонии / glamour.com

Артериальная гипертензия увеличивает риск сердечного приступа и инфаркта. В мире более 1.5 миллиарда людей, которые страдают этой болезнью.

Такую болезнь невозможно вылечить, но ее можно предупредить. Даже если у человека нет проблем с давлением, то необходимо соблюдать простые правила профилактики.

Читайте также: Медики назвали одно из лучших средств от перепадов давления

Прежде всего, необходимо максимально снизить стрессовые ситуации. Для этого постарайтесь избегать негативных эмоций и воспринимать все проще.

Ложитесь спать по расписанию, сон должен длиться не менее 7 часов. А чтобы укрепить сон. Перед этим прогуляйтесь в течение 20-30 минут.

Стоит уменьшить употребление соли и сахара. Также стоит ограничить себя в дозах кофе и алкоголе до разумных доз.

Спорт – это хороший помощник в борьбе с артериальной гипертензией, однако он не должен истощать человека. Попробуйте также постепенно увеличивать нагрузки, при этом не перегружайте себя.

Курильщикам необходимо отказаться от своей дурной привычки.

Фото - Unplash.

К слову, люди, страдающие от гипертензии, должны особое внимание уделить формированию собственного рациона питания. Поскольку он также влияет на изменение артериального давления.

Теги: Здоровая жизнь Здоровье Сердечно-сосудистые заболевания
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
День вышиванки 2018: афиша мероприятий в Киеве и других городах Украины
сегодня, 18:01 День вышиванки 2018: афиша мероприятий в Киеве и других городах Украины
83
Обыски в РИА
сегодня, 16:59 Обыски в РИА "Новости": необходимо закрыть все отравляющие сознание издания
Семен Кабакаєв 199
ГПУ отримала дані бойовиків, причетних до обстрілів мирного населення
сегодня, 15:01 ГПУ отримала дані бойовиків, причетних до обстрілів мирного населення
Дмитро Снєгирьов 369
Цены на горючее: сколько стоит
сегодня, 14:01 Цены на горючее: сколько стоит "напоить железного коня" в Украине
453
Обшуки у
сегодня, 12:00 Обшуки у "РИА Новости-Украина", або Чому пропагандисти працювали, а СБУ чекала всі роки
Олексій Чибісов 1015
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук