Как уберечься от артериальной гипертензии: простые правила
Артериальная гипертензия увеличивает риск сердечного приступа и инфаркта. В мире более 1.5 миллиарда людей, которые страдают этой болезнью.
Такую болезнь невозможно вылечить, но ее можно предупредить. Даже если у человека нет проблем с давлением, то необходимо соблюдать простые правила профилактики.
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Прежде всего, необходимо максимально снизить стрессовые ситуации. Для этого постарайтесь избегать негативных эмоций и воспринимать все проще.
Ложитесь спать по расписанию, сон должен длиться не менее 7 часов. А чтобы укрепить сон. Перед этим прогуляйтесь в течение 20-30 минут.
Стоит уменьшить употребление соли и сахара. Также стоит ограничить себя в дозах кофе и алкоголе до разумных доз.
Спорт – это хороший помощник в борьбе с артериальной гипертензией, однако он не должен истощать человека. Попробуйте также постепенно увеличивать нагрузки, при этом не перегружайте себя.
Курильщикам необходимо отказаться от своей дурной привычки.
Фото - Unplash.
К слову, люди, страдающие от гипертензии, должны особое внимание уделить формированию собственного рациона питания. Поскольку он также влияет на изменение артериального давления.
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