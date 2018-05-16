Как уберечься от артериальной гипертензии: простые правила

Артериальная гипертензия увеличивает риск сердечного приступа и инфаркта. В мире более 1.5 миллиарда людей, которые страдают этой болезнью.

Такую болезнь невозможно вылечить, но ее можно предупредить. Даже если у человека нет проблем с давлением, то необходимо соблюдать простые правила профилактики.

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Прежде всего, необходимо максимально снизить стрессовые ситуации. Для этого постарайтесь избегать негативных эмоций и воспринимать все проще.

Ложитесь спать по расписанию, сон должен длиться не менее 7 часов. А чтобы укрепить сон. Перед этим прогуляйтесь в течение 20-30 минут.

Стоит уменьшить употребление соли и сахара. Также стоит ограничить себя в дозах кофе и алкоголе до разумных доз.

Спорт – это хороший помощник в борьбе с артериальной гипертензией, однако он не должен истощать человека. Попробуйте также постепенно увеличивать нагрузки, при этом не перегружайте себя.

Курильщикам необходимо отказаться от своей дурной привычки.

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К слову, люди, страдающие от гипертензии, должны особое внимание уделить формированию собственного рациона питания. Поскольку он также влияет на изменение артериального давления.