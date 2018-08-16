Как уберечься от бородавок: советы Комаровского
Бородавки – это проявление инфекции, в их основе есть особый вирус, который называется вирус папилломы человека.
Вирус папилломы способствует инфицированию повреждений кожи, говорится на сайте врача Евгения Комаровского.
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По той причине, что царапины, трещины, встречаются у детей чаще, чем у взрослых, то и бородавки у детей возникают чаще, чем у взрослых.
Как уберечься от бородавок
Детские бородавки в большинстве случаев не требуют никакого лечения и проходят сами. На это уходит примерно несколько лет. Со взрослыми бородавками все гораздо сложнее – они могут сохраняться годами без роста и тенденции к исчезновению. Поэтому Комаровский советует взрослым показывать бородавки врачам-дерматологам. Существует огромное количество способов удаления.
Бородавки могут переходить от одного человека к другому через прямые контакты или контакты с инфицированными предметами домашней гигиены.
Врач отметил, что вирус, который вызывает бородавки, хорошо себя чувствует в условиях повышенной влажности. То есть когда руки постоянно влажные, заразиться в такой ситуации гораздо легче.
Бородавки могут передаваться
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