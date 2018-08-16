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Как уберечься от бородавок: советы Комаровского

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Как уберечься от бородавок: советы Комаровского
Как уберечься от бородавок: советы Комаровского / infobae.com

Бородавки – это проявление инфекции, в их основе есть особый вирус, который называется вирус папилломы человека.

Вирус папилломы способствует инфицированию повреждений кожи, говорится на сайте врача Евгения Комаровского.

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По той причине, что царапины, трещины, встречаются у детей чаще, чем у взрослых, то и бородавки у детей возникают чаще, чем у взрослых.

Як вберегтися від бородавок
Как уберечься от бородавок

Детские бородавки в большинстве случаев не требуют никакого лечения и проходят сами. На это уходит примерно несколько лет. Со взрослыми бородавками все гораздо сложнее – они могут сохраняться годами без роста и тенденции к исчезновению. Поэтому Комаровский советует взрослым показывать бородавки врачам-дерматологам. Существует огромное количество способов удаления.

Бородавки могут переходить от одного человека к другому через прямые контакты или контакты с инфицированными предметами домашней гигиены.

Врач отметил, что вирус, который вызывает бородавки, хорошо себя чувствует в условиях повышенной влажности. То есть когда руки постоянно влажные, заразиться в такой ситуации гораздо легче.

Бородавки можуть передаватися
Бородавки могут передаваться

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровая жизнь Здоровье Лечение Доктор Евгений Комаровский Инфекция Дети
Источник: 24 Канал
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