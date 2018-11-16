Как уберечься от инфекций дома: советы медика

Для того, чтобы не подцепить инфекцию, нужно принимать витамины, часто мыть руки, тепло одеваться и избегать людей, которые чихают. Эти универсальные советы эффективны, но инфекции могут попасть в дом.

Чтобы не допустить этого, терапевт Борис Саченко назвал несколько простых правил, пишет Сегодня.

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Он советует носить медицинскую маску дома, ее одевать нужно даже на домашних любимцев, которые гуляють улице.

В период простуды стоит отказаться от махровых полотенец, вместо них используйте одноразовые бумажные.



Используйте одноразовые бумажные полотенца

Ежедневно с ноября по апрель нужно делать уборку всех твердых поверхностей, не забывайте о деталях. Особое внимание стоит уделить вещам, которые часто используются – пульт от телевизора, клавиатура, мышь, ручки на дверях.

Если дома есть дети, то особенно тщательно убирайте нижнюю часть своего жилья.

Постельное белье и мягкие игрушки тоже нужно чистить, но не так часто.

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