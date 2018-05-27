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Как уберечься от инфекций в парикмахерской

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Как избежать заражения инфекциями в парикмахерской
Как избежать заражения инфекциями в парикмахерской / today.com

Услуги в парикмахерских и салонах красоты могут принести не только пользу, но и вред здоровью.

Эти заведения являются потенциальной зоной риска различных заболеваний, которые передаются через парикмахерские инструменты, пишет Ukrhealth.

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Прежде чем парикмахер возьмет свои инструменты, убедитесь, что он использует барбицид – жидкость для дезинфекции инструментов. Некоторые салоны используют автоклавы или стерилизаторы.

Убедитесь, что на коже парикмахера нет ран или порезов на руках, через которые может передаваться инфекция. Если у вас есть царапина или другая открытая рана на коже лица и шеи, отмените визит к парикмахеру.

Принимайте во внимание состояние помещения, особенно, если есть ржавые инструменты, пятна крови, грязные полотенца или клоки волос.

Прежде, чем заказать услугу, поищите в Интернете информацию о парикмахере или о самом заведении. Если же есть сайт, посмотрите на достижения мастера.

Теги: Здоровая жизнь Здоровье Лечение Инфекция
Источник: 24 Канал
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