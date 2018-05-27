Как уберечься от инфекций в парикмахерской
Услуги в парикмахерских и салонах красоты могут принести не только пользу, но и вред здоровью.
Эти заведения являются потенциальной зоной риска различных заболеваний, которые передаются через парикмахерские инструменты, пишет Ukrhealth.
Читайте также: 6 инфекций, которые можно подхватить в парикмахерской
Прежде чем парикмахер возьмет свои инструменты, убедитесь, что он использует барбицид – жидкость для дезинфекции инструментов. Некоторые салоны используют автоклавы или стерилизаторы.
Убедитесь, что на коже парикмахера нет ран или порезов на руках, через которые может передаваться инфекция. Если у вас есть царапина или другая открытая рана на коже лица и шеи, отмените визит к парикмахеру.
Принимайте во внимание состояние помещения, особенно, если есть ржавые инструменты, пятна крови, грязные полотенца или клоки волос.
Прежде, чем заказать услугу, поищите в Интернете информацию о парикмахере или о самом заведении. Если же есть сайт, посмотрите на достижения мастера.
Выбор редакции
-
Погром на рынке в Киеве: 10 задержанных, есть пострадавшие среди правоохранителейсегодня, 13:26
-
НАТО рассматривает российскую угрозу как глобальную: нардеп сообщил о ходе форума в Варшавесегодня, 12:31
-
В Киеве активисты С14 крушат киоски на рынке, где избили пенсионера: фото и видеосегодня, 11:22