Как уберечься от кори: все о вакцинации

Захворюваність на кір в Україні набирає ненормальних масштабів. Вакцинація від цієї хвороби – найефективніший спосіб вберегтися. Журналісти сайту 24 підготували пам'ятку – що треба знати про вакцинацію від кору та відповіді на основні питання.

По данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины в 2018 году корью заболели 36 455 человек, среди которых – 22 344 дети.

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15 человек умерло с начала 2018 года от осложнений кори: 11 детей и 4 взрослых. Больше всего болеют корью дети в возрастной категории 5-9 лет, а это почти 32% среди всех детей.

Если уровень заболеваемости останется на таком же уровне, то к концу года количество больных может превысить показатель, который был зафиксирован в Украине с 1991 года.

Лекарств от кори не существует. Но можно предотвратить заболевание с помощью профилактической прививки.

Когда вакцинировать от кори детей

В Минздраве разъяснили: вакцинация от кори входит в Календарь профилактических прививок. В 12 месяцев проводят первую прививку от кори, а в 6 лет — плановую ревакцинацию. Эти две дозы вакцины обеспечивают защиту организма от кори.

Как вакцинировать детей

Защита от кори нужна, если:

Ребенку исполнилось 12 месяцев: не медлите с плановой прививкой КПК.

Ребенок старше 1 года и вы пропустили первую прививку – немедленно наверстайте ее, обратившись в ваше медицинское учреждение.

Ребенку 6 лет – пора идти на плановую ревакцинацию КПК.

Вы пропустили плановую ревакцинацию в 6 лет. В этом случае обратитесь в медицинское учреждение, ведь только две дозы вакцины обеспечивают полную защиту.

Ребенку 6 и более лет и он не имеет ни одной прививки КПК. В таком случае нужно сделать две прививки с интервалом не менее одного месяца.

Вы не помните, делали ли ребенку прививку КПК, и не имеете документальных подтверждений. В этом случае ребенка также нужно вакцинировать.

Подростки, а также взрослые, не болевшие корью, не получали прививок от кори. Им также нужна вакцинация от кори.

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Какие есть вакцины от кори

Вакцина против кори входит в состав комбинированной трехкомпонентной вакцины КПК (для профилактики кори, эпидемического паротита, краснухи). Вакцины КПК содержат живые атенуёванные (искусственно ослабленные) вирусы кори, паротита и краснухи.

Сейчас в Украину для прививок КПК поставляют Приорикс/Priorix – препарат компании GlaxoSmithKline Biologicals s.a (Бельгия). В Минздраве уверяют: приорикс – безопасная, эффективная и качественная вакцина, преквалифицированная ВОЗ – самой авторитетной организацией в сфере здравоохранения в мире.

Эти и другие вакцины, входящие в календарь прививок, по соглашению с Минздравом за средства государственного бюджета закупает Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). Минздрав Украины передает закупленные вакцины департаментам здравоохранения областей, а те в свою очередь – государственным медицинским учреждениям, чтобы граждане Украины могли получать необходимые прививки бесплатно.

Узнать о наличии вакцины в вашем регионе можно на сайте Минздрава – информация обновляется ежемесячно.

Календарь обязательных прививок, утвержденный МОЗ

Вакцинация взрослых

Против кори, краснухи и паротита надо прививаться, если взрослый человек никогда не делал прививки от этих болезней, и нет медицинских данных об иммунизации. Проверить наличие иммунитета от кори, краснухи и паротита можно при помощи лабораторных анализов. Перед вакцинацией врач направит сдать анализы (на выявление IgG к вирусу или другие) – это быстрый и простой способ выяснить, нужна вакцинация или нет.

Невакцинированным взрослым следует ввести по меньшей мере одну дозу вакцины КПК, а для лучшей защиты – и вторую дозу через месяц.

Летом этого года Министерство здравоохранения Украины объявило о бесплатной вакцинации взрослых в группе повышенного риска: военных, бойцов ООС, студентов, а также педагогов и медиков.

Также можно получить вакцину в частной клинике или купить ее в аптеке. Принести (вместе с чеком) к своему врачу, который сделает укол. Предварительно надо узнать у врача условия перевозки вакцины.

Возрастных ограничений по вакцинации против кори нет, и в мире верхняя возрастная граница не установлена, хотя отдельные приказы в Украине советуют прививаться до 30 лет.

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Противопоказания к вакцинации КПК

Перечень противопоказаний по вакцинации КПК небольшой. По мировым стандартам он не включает легкие простуды с температурой до 38°С. Вакцинацию не делают, если есть высокий риск серьезной реакции, и при состояниях, когда иммунный ответ на введенную вакцину не сформируется. Это такие случаи:

- Острое заболевание, сопровождающееся температурой, выше 38,5°С.

- Серьезная аллергическая реакция (анафилактический шок) на предыдущую дозу вакцины или известная аллергическая реакция на один из компонентов вакцины (например, на желатин, неомицин, куриный белок и т. п).

- Заболевания и состояния организма, при которых после введения вакцины иммунитет может не сформироваться (например, в условиях химиотерапии у онкологических больных; при употреблении больших доз стероидных гормонов; при приеме лекарств, подавляющих иммунитет, при Спиде).

- Беременность. Вакциной КПК не прививают беременных, ведь она содержит живые вирусы. Прививки против кори необходимо сделать на этапе планирования беременности.

Если противопоказания к вакцинации временное – до двух недель – ребенок получает так называемое медотвод от прививок. Противопоказания на больший срок может определить только иммунологическая комиссия, которая обычно собирается в районной больнице или городской или областной поликлинике. Потом пропущенные по календарю прививки нужно наверстать.

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Как ввести вакцину правильно

Ее никогда не колют в ягодицу. Если вакцина попадет в жировой слой может потерять свои свойства. Если задеть иглой седалищный нерв, это может привести к болевому синдрому и другим нарушениям.

Детям до трех лет укол делают в переднюю поверхность бедра;

взрослым детям укол делают в плечо.

Статистика заболеваемости корью пугает

Как действовать после прививки

Сразу после вакцинации – останьтесь в клинике на 20-30 минут, чтобы врач мог увидеть, что у ребенка нет реакции немедленного типа на вакцину. Незначительное покраснение и дискомфорт в месте инъекции, повышение температуры – это нормальная реакция ребенка на прививку, признак, что вакцина действует на организм ребенка и формирует иммунитет. Они обычно сами проходят через несколько суток. Если повышенная температура беспокоит ребенка, вы можете дать ему жаропонижающее, в соответствии с советами вашего врача.

Обратитесь к врачу, если:

- у ребенка высокая температура, которая трудно сбивается жаропонижающими препаратами;

- ребенок дрожит или вздрагивает так, словно ему холодно;

- ребенок вялый, очень побледнел;

- ребенок отказывается от воды и еды, блюет;

- ребенок выраженно обеспокоен, долго плачет.

Вакцинировать ли тех, кто переболел корью

Если человек переболеет естественным путем, иммунитет против этого заболевания сформируется. (Но может и не сформироваться, для этого и делают лабораторные анализы на наличие иммунитета от кори, краснухи и паротита).

Но если считаете, что лучше переболеть, чем вакцинироваться – помните: инфекция кори может вызвать очень сложные "побочные эффекты": пневмонию и поражение мозга (полиомиелит – паралич, а дифтерия – поражение сердца).

Риск осложнений после инфекционной болезни гораздо выше, чем риск побочных реакций после вакцинации. Причем у взрослых осложнения после болезни значительно более вероятны, чем у детей.

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Мировая статистика вакцинации от кори и Украина

В Минздраве констатируют: прививки против кори проводят уже более 50 лет. За эти годы вакцины зарекомендовали себя как безопасный и эффективный способ профилактики. Именно благодаря вакцинации удалось снизить заболеваемость корью в десятки раз. Только с 2000 по 2016 годы смертность от кори снизилась на 79%, а это означает, что вакцины сохранили 20,3 миллиона детских жизней во всем мире. По меньшей мере в пяти регионах мира корь должна быть полностью искоренена до 2020 года — такую стратегическую цель провозгласила ВОЗ.

Подавляющее большинство европейцев имеют все прививки КПК по календарю, поэтому в 42 из 53 стран Европы удалось остановить распространение кори. Проблемными остаются те страны, где уровень охвата прививками недостаточна. К сожалению, среди этих стран и Украина.

Поэтому вакцинируйтесь – и будьте здоровы!

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