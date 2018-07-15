22:58
15 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
24°C 16°C
  • понедельник
    26°C 19°C
  • вторник
    21°C 18°C
  • среда
    22°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Страна долгожителей. Мафия бессмертна
Вєсті Кремля
18:42, 14 июля
Вести.UA. Жир. Как Барна телепортатором стал. Федерика и Могерини окончательно поссорились
Вєсті.UA
19:24, 14 июля
Почему украинцы становятся рабами, а рабовладельцев почти никогда не наказывают
ЦРУ
09:00, 13 июля
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь

Как уберечься от молочницы летом: 4 правила

144 Читати новину українською
Как уберечься от молочницы
Как уберечься от молочницы / Фото из открытых источников

Лето – это любимая пора многих людей, однако именно летом увеличивается риск заболеть молочницей.

Возбудитель молочницы – грибок кандида – любит влагу и теплый климат, пишет "Все будет хорошо".

Читайте также: Почему болит грудь: основные причины

Основными симптомами воспалительного заболевания есть дискомфорт, появление специфических выделений, ощущение зуда, отечность и покраснение внешних половых органов.

Як вберегтися від молочниці
Как уберечься от молочницы

Чтобы уберечься от молочницы нужно носить белье из хлопка. Синтетическое белье создает парниковый эффект, из-за чего становится более интенсивным потоотделение. Такие условия – идеальны для грибка. Не носите синтетическое белье более 4 часов.

Не плавайте в бассейнах, где используют хлор как средство дезинфекции. Все потому, что он убивает часть женской микрофлоры и это повышает риск заболеть молочницей.

После того, как вы искупались, протирайте внешние половые органы влажной салфеткой. Также это нужно делать после занятий спортом.

Як вберегтися від молочниці
Как уберечься от молочницы

Во время критических дней летом постарайтесь менять средства гигиены как можно чаще. Стоит также отказаться от ежедневных прокладок.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

 
Теги: Женское здоровье Здоровье Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Главные новости 15 июля: финал ЧМ-2018, пожар на Закарпатье, Хабенский в базе "Миротворца"
сегодня, 22:09 Главные новости 15 июля: финал ЧМ-2018, пожар на Закарпатье, Хабенский в базе "Миротворца"
200
Ошуканий Фірташ, "Слава Україні" від хорватів та як правильно обрати кавун: топ-5 блогів тижня
сегодня, 22:00 Ошуканий Фірташ, "Слава Україні" від хорватів та як правильно обрати кавун: топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 386
Самые смешные мемы недели: приключения "Малыша Трампа", акция "евробляхеров" и креатив черновчан
сегодня, 20:00 Самые смешные мемы недели: приключения "Малыша Трампа", акция "евробляхеров" и креатив черновчан
349
Отважный хорват 4 года воюет за Украину, продажа роскошного Межигорья, – топ-5 видео недели
сегодня, 19:30 Отважный хорват 4 года воюет за Украину, продажа роскошного Межигорья, – топ-5 видео недели
178
Россия – не Украина, или Требовать от российских либералов тождественности с украинцами глупо
сегодня, 19:01 Россия – не Украина, или Требовать от российских либералов тождественности с украинцами глупо
Блог Медіа 621
Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика
 10 января , 16:03
6 секс-позиций, которые ненавидят женщины
 11 марта , 23:00
Менингит: причины, симптомы и лечение смертельной болезни
 3 ноября 2017 , 13:01
За Савченко стоят конкретные люди: политики высказали свое мнение
 23 марта , 09:38
В Харькове подросток из окна квартиры расстрелял прохожих: видео
 26 октября 2017 , 13:30
Приятные новости с АТО: воины ВСУ, которые считались погибшими, выжили
 25 ноября 2017 , 08:32
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук