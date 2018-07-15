Как уберечься от молочницы летом: 4 правила

Лето – это любимая пора многих людей, однако именно летом увеличивается риск заболеть молочницей.

Возбудитель молочницы – грибок кандида – любит влагу и теплый климат, пишет "Все будет хорошо".

Читайте также: Почему болит грудь: основные причины

Основными симптомами воспалительного заболевания есть дискомфорт, появление специфических выделений, ощущение зуда, отечность и покраснение внешних половых органов.



Как уберечься от молочницы

Чтобы уберечься от молочницы нужно носить белье из хлопка. Синтетическое белье создает парниковый эффект, из-за чего становится более интенсивным потоотделение. Такие условия – идеальны для грибка. Не носите синтетическое белье более 4 часов.

Не плавайте в бассейнах, где используют хлор как средство дезинфекции. Все потому, что он убивает часть женской микрофлоры и это повышает риск заболеть молочницей.

После того, как вы искупались, протирайте внешние половые органы влажной салфеткой. Также это нужно делать после занятий спортом.



Как уберечься от молочницы

Во время критических дней летом постарайтесь менять средства гигиены как можно чаще. Стоит также отказаться от ежедневных прокладок.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.