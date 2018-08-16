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НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Как уберечься от опасных болезней и улучшить свою жизнь: секреты от Супрун

137 Читати новину українською
Здоровый образ жизни
Здоровый образ жизни / unsplash.com

Ученые изобрели "таблетку", способную существенно улучшить здоровье и уберечь от многих опасных болезней. Называется она – здоровый образ жизни.

Об этом в Facebook написала в. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Она отметила, что такие "лекарства" для тела не стоят уйму денег и не имеют никаких побочных эффектов. Благодаря здоровому образу жизни улучшается сон, общее самочувствие, увеличивается количество энергии, исчезают лишние килограммы.

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Основные причины, которые серьезно увеличивают риск преждевременной смертности:

- высокое кровяное давление;
- употребление табака,
- высокий уровень глюкозы в крови
- малоподвижный образ жизни;
- избыточный вес и ожирение.

Эти факторы вызывают такие смертельные болезни, как сердечно-сосудистые, онкологические, деменцию, аутоиммунные заболевания и нарушения психического здоровья. Самый надежный и доступный способ этого избежать – поддерживать здоровый образ жизни.

via GIPHY

Здоровый образ жизни: с чего начать?

1. Планируйте, ведь изменение образа жизни – длительный процесс. Каждый этап является подготовкой к следующему. Как лучше построить этот процесс – ищите по ссылке.

2. Ставьте позитивные цели, следует избегать формулировок "хорошо" или "плохо".

via GIPHY

3. Определяйте конкретные задачи – достичь цель легче, если есть четкая формулировка, как "Заниматься спортом 30 минут каждый день", а не просто "Заниматься больше спортом".

4. Следите за настроением – лечение основных психологических проблем и изучения того, как лучше управлять стрессом и плохим настроением, очень важны для успеха.

Соблюдение хотя бы одной здоровой привычки увеличивает продолжительность жизни на 2 года. Представьте, что будет, если придерживаться здорового образа жизни постоянно,
– добавила Супрун.

Другие новости, касающиеся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Здоровая жизнь LifeStyle Министерство здравоохранения Украины Ульяна Супрун
Источник: 24 Канал
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