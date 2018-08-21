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ДТП НА ДНЕПРОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Как уберечься от опасных болезней летом: советы Супрун

34 Читати новину українською
Как уберечься от опасных болезней летом
Как уберечься от опасных болезней летом / thestar.com

Прежде, чем съесть немытый фрукт или овощ сразу купленный на рынке или же попробовать открытую рыбу на берегу моря, нужно взвесить риск от употребления этих продуктов.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун объясняет, что бактерии чаще всего попадают в организм с испорченными и некачественными продуктами.

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Подхватить опасную болезнь можно и во время купания в загрязненных водоемах, через грязные предметы быта и руки. Поэтому Супрун советует соблюдать правила гигиены:

1. Мойте руки с мылом

Особенно перед и после приготовления пищи. Грязные руки является самой распространенной причиной пищевых отравлений.

via GIPHY

2. Не употребляйте вяленую, копченую, соленую и консервированную рыбу

При плохом мытье консервированных продуктов, недостаточной термической обработке, транспортировке или хранении. Вышеперечисленные условия могут привести к инфицированию.

3. Избегайте покупок на стихийных рынках или у случайных лиц

Если вы не уверены в том, что продукты хорошо сохранялись или санитарные нормы не соблюдены – не покупайте там. Если же вы приобрели такой товар, то обязательно проводите термическую обработку, особенно молочных продуктов.

4. Не употребляйте просроченные продукты

Избегайте употребления тех продуктов, у которых истек срок хранения, поскольку в них уже паразитируют патогенные микроорганизмы. Не жалейте их и выбрасывайте сразу в помойку.

Не вживайте протерміновані продукти
Не употребляйте просроченные продукты

5. Мойте овощи

Перед употреблением тщательно вымойте овощи или фрукты. Если же их будут употреблять дети – облейте кипятком.

В Украине за последние полгода заболело более 47 тысяч людей острыми кишечными инфекциями, куда входят пищевые отравления (не включая ботулизм и отравления грибами).

Летом можно подцепить опасную инфекцию сальмонеллез, о ней читайте по ссылке.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровая жизнь Инфекция Ульяна Супрун Здоровье
Источник: 24 Канал
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