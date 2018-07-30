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Как уберечься от отравления грибами

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Отравление грибам: как уберечься
Отравление грибам: как уберечься

Наступил сезон грибов, а значит риск отравиться вредными грибами повысился. Центр общественного здоровья Минздрава Украины подготовило универсальные правила, которые уберегут от отравления грибами.

В целом в Украине растут почти 2 тысячи видов шляпочных грибов, съедобными из них считают лишь 500, говорится на странице и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун.

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Не стоит употреблять в пищу дикорастущие грибы, попробуйте заменить их теми, что выращиваются искусственно. Избегайте стихийных рынков, покупайте там, где есть сертификаты качества продукта.

Если вы пошли по грибы, то собирайте их в хорошо знакомых местах, осматривайте внимательно гриб.

via GIPHY

Не стоит брать очень молодой или очень старый гриб, поскольку они могут внешне быть похожими на ядовитые.

Грибы впитывают в себя ядовитые вещества, поэтому откажитесь от сбора грибов вблизи трасс, предприятий, загрязненных территорий.

Не собирайте грибы в засушливую погоду, не пробуйте сырые грибы.

Собранные грибы готовьте в течение первых суток. Варить их необходимо не менее чем 3 раза. В холодильнике их можно хранить в эмалированной посуде не более суток.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

 
Теги: Ульяна Супрун Здоровая жизнь Здоровье отравление
Источник: 24 Канал
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