Как уберечься от отравления угарным газом: советы Супрун

Угарный газ может накапливаться в помещении, в котором мало свежего воздуха, плохо работает вентиляция или неисправно оборудование.

Об этом пишет и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

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Угарный газ нельзя увидеть или почувствовать его запах, поэтому выявить его можно только с помощью специальных приборов.

После того, как угарный газ попадет в организм, он соединяется с гемоглобином. Как следствие – кровь теряет способность переносить и доставлять кислород тканям, а организм быстро начинает испытывать его недостаток.

Отравление угарным газом – симптомы: головная боль

головокружение;

усталость;

затрудненное дыхание;

задышка;

сухой кашель;

тошнота;

рвота.

Длительное воздействие угарного газа приводит к проблемам с мышлением и концентрацией или появлению эмоциональных изменений в поведении, к примеру, человек становится раздражительным, склонен принимать импульсивные и нерациональные решения.

Врач Ульяна Супрун "Более серьезные симптомы — потеря равновесия, зрения, нарушение памяти или же потеря сознания. Это может произойти всего в течение двух часов, если в воздухе будет большая концентрация угарного газа".

Если человек ощущает эти симптомы, то следует выключить все приборы, открыть окна и при необходимости обратиться к врачу.

Как предотвратить отравление угарным газом

1. Обогревайте помещение теми приборами, которые для этого предназначены.

2. Время от времени проверяйте газовые приборы, вентиляционные каналы и дымоходы на исправность.

3. Не оставляйте газовые приборы без присмотра.



Не оставляйте газовые приборы без присмотра

4. Если у вас печное отопление – оставляйте открытой заслонку в печке или камине.

5. Не ставьте электровытяжку и газовую колонку в одном помещении.

6. Регулярно проветривайте помещение, если в нем есть газовые приборы.

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