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      Как уберечься от отравления угарным газом: советы Супрун

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      Как уберечься от отравления угарным газом
      Как уберечься от отравления угарным газом / Фото из открытых источников

      Угарный газ может накапливаться в помещении, в котором мало свежего воздуха, плохо работает вентиляция или неисправно оборудование.

      Об этом пишет и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

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      Угарный газ нельзя увидеть или почувствовать его запах, поэтому выявить его можно только с помощью специальных приборов.

      После того, как угарный газ попадет в организм, он соединяется с гемоглобином. Как следствие – кровь теряет способность переносить и доставлять кислород тканям, а организм быстро начинает испытывать его недостаток.

       
      Отравление угарным газом – симптомы:
      • головная боль
      • головокружение;
      • усталость;
      • затрудненное дыхание;
      • задышка;
      • сухой кашель;
      • тошнота;
      • рвота.

      Длительное воздействие угарного газа приводит к проблемам с мышлением и концентрацией или появлению эмоциональных изменений в поведении, к примеру, человек становится раздражительным, склонен принимать импульсивные и нерациональные решения.

       
      Врач Ульяна Супрун
      "Более серьезные симптомы — потеря равновесия, зрения, нарушение памяти или же потеря сознания. Это может произойти всего в течение двух часов, если в воздухе будет большая концентрация угарного газа".

      Если человек ощущает эти симптомы, то следует выключить все приборы, открыть окна и при необходимости обратиться к врачу.

      Как предотвратить отравление угарным газом

      1. Обогревайте помещение теми приборами, которые для этого предназначены.

      2. Время от времени проверяйте газовые приборы, вентиляционные каналы и дымоходы на исправность.

      3. Не оставляйте газовые приборы без присмотра.

      Не залишайте газові прилади без нагляду
      Не оставляйте газовые приборы без присмотра

      4. Если у вас печное отопление – оставляйте открытой заслонку в печке или камине.

      5. Не ставьте электровытяжку и газовую колонку в одном помещении.

      6. Регулярно проветривайте помещение, если в нем есть газовые приборы.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Здоровая жизнь Ульяна Супрун отравление
      Источник: Здоров'я 24
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