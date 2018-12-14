Как уберечься от отравления угарным газом: советы Супрун
Угарный газ может накапливаться в помещении, в котором мало свежего воздуха, плохо работает вентиляция или неисправно оборудование.
Об этом пишет и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.
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Угарный газ нельзя увидеть или почувствовать его запах, поэтому выявить его можно только с помощью специальных приборов.
После того, как угарный газ попадет в организм, он соединяется с гемоглобином. Как следствие – кровь теряет способность переносить и доставлять кислород тканям, а организм быстро начинает испытывать его недостаток.
- головная боль
- головокружение;
- усталость;
- затрудненное дыхание;
- задышка;
- сухой кашель;
- тошнота;
- рвота.
Длительное воздействие угарного газа приводит к проблемам с мышлением и концентрацией или появлению эмоциональных изменений в поведении, к примеру, человек становится раздражительным, склонен принимать импульсивные и нерациональные решения.
Если человек ощущает эти симптомы, то следует выключить все приборы, открыть окна и при необходимости обратиться к врачу.
Как предотвратить отравление угарным газом
1. Обогревайте помещение теми приборами, которые для этого предназначены.
2. Время от времени проверяйте газовые приборы, вентиляционные каналы и дымоходы на исправность.
3. Не оставляйте газовые приборы без присмотра.
Не оставляйте газовые приборы без присмотра
4. Если у вас печное отопление – оставляйте открытой заслонку в печке или камине.
5. Не ставьте электровытяжку и газовую колонку в одном помещении.
6. Регулярно проветривайте помещение, если в нем есть газовые приборы.
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