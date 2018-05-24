Как уберечься от пищевых инфекций: ценные советы от Супрун

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун отметила: чтобы уберечься от пищевых устойчивых к антибиотикам инфекций, нужно соблюдать несколько правил.

Об этом она отметила в Facebook.

Читайте также: В Украине обнаружили опасную инфекцию

Супрун убеждена, что антибиотики, которые принимало животное, уже уничтожаются при термической обработке. Однако опасными здесь являются не они, а устойчивые бактерии, которые не являются уязвимыми к антибиотикам. Поэтому трудно вылечиться от болезней, которые они провоцируют.

Чтобы уберечься от пищевых инфекций, необходимо готовить мясо до полной готовности. Мыть руки нужно после контакта с сырым мясом. Также следует тщательно мыть кухонные принадлежности.

Не храните рядом с сырым мясом, рыбой и яйцами другие продукты. Для продуктов, которые вы едите сырыми, а также для мяса и рыбы используйте разные доски.

Супрун посоветовала в течение двух часов после приготовления пищи охлаждать до +4 градусов, в летний период – до одного часа.

После того, как вы контактировали с животными, вольерами животных и птиц или их фекалиями, обязательно тщательно мойте руки. Кроме того, о случаях инфекций необходимо сообщать личному врачу.