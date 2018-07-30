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Как уберечься от рака кожи: совет от ученых

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Как уберечься от рака кожи
Как уберечься от рака кожи / polezniesoveti.net

Ученые Королевского колледжа Лондона назвали правильный способ защиты кожи от рака.

Об этом сообщает издание Science Alert.

По словам британских ученых, люди обычно наносят только 0,75 мг крема на квадратный сантиметр, то есть крем с показателем SPF 40 может давать защиту в 4 SPF.

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Они провели исследования и выяснили, что солнцезащитные кремы дают только 40% от ожидаемого уровня защиты, а это подвергает риску развития меланомы.

На различные участки кожи на ягодицы добровольцев были нанесены слои крема SPF 50 различной толщины.

Первая группа подверглась однократному воздействию ультрафиолетового облучения, равному трем часам пребывания на солнце в тропиках. Вторая получила наполовину меньшую дозу УФ-излучения.

Затем у людей взяли биопсию тканей и анализировали степень разрушения ДНК. Оказалось, что при нанесении 0,75 мг солнцезащитного крема на квадратный сантиметр кожи уровень повреждения клеток не слишком уменьшился.

А вот 2 мг крема на квадратный сантиметр существенно уменьшило степень повреждения ДНК, что является причиной развития рака кожи.

Поэтому, чтобы крем защищал кожу, специалисты рекомендуют наносить 2 мг на квадратный сантиметр кожи.

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Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь отдых Онкозаболевания Медицина
Источник: 24 Канал
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