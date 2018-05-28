Как уберечься от сальмонеллеза: простые правила
Сальмонеллез – одно из самых распространенных опасных кишечных заболеваний. Им может заразиться как взрослый, так и ребенок.
Центры по контролю и профилактике заболеваний рекомендуют соблюдать несколько правил, чтобы избежать заражения сальмонелозом, информирует Ukrhealth.
Читайте также: Как уберечься от пищевых инфекций: ценные советы от Супрун
Нужно покупать только пастеризованные яйца и хранить их только в холодильнике. Не держите поврежденные яйца, а также очень грязные.
Варите яйца вкрутую: исключите потребление яиц с жидким желтком. Блюда из яиц готовьте при температуре не менее 70 градусов.
Храните яйца в специальных контейнерах, поскольку инфекция может поражать соседние продукты и стенки холодильника. Откажитесь от непрожаренной яичницы.
После приготовления обязательно вымойте руки, столешницу и приборы, которыми готовите.
Что такое сальмонеллез?
Это острое инфекционное заболевание, поражающее желудочно-кишечный тракт и другие внутренние органы. Оно вызывается сальмонеллами – бактериями, которые находятся на внутренней поверхности некачественных яиц. Через птичий помет на скорлупе инфекция может проникнуть внутрь яйца.
Выбор редакции
-
Российский город атаковала сильная буря: опубликованы фото и видео сокрушительной стихиисегодня, 16:05
-
Видео удара сил ООС по боевикам на Донбассе: командир рассказал детали происшествиясегодня, 15:08
-
Пророссийские боевики на Донбассе убили школьницу, которая недавно отпраздновала день рождениясегодня, 13:55