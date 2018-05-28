Как уберечься от сальмонеллеза: простые правила

Сальмонеллез – одно из самых распространенных опасных кишечных заболеваний. Им может заразиться как взрослый, так и ребенок.

Центры по контролю и профилактике заболеваний рекомендуют соблюдать несколько правил, чтобы избежать заражения сальмонелозом, информирует Ukrhealth.

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Нужно покупать только пастеризованные яйца и хранить их только в холодильнике. Не держите поврежденные яйца, а также очень грязные.

Варите яйца вкрутую: исключите потребление яиц с жидким желтком. Блюда из яиц готовьте при температуре не менее 70 градусов.

Храните яйца в специальных контейнерах, поскольку инфекция может поражать соседние продукты и стенки холодильника. Откажитесь от непрожаренной яичницы.

После приготовления обязательно вымойте руки, столешницу и приборы, которыми готовите.

Что такое сальмонеллез?

Это острое инфекционное заболевание, поражающее желудочно-кишечный тракт и другие внутренние органы. Оно вызывается сальмонеллами – бактериями, которые находятся на внутренней поверхности некачественных яиц. Через птичий помет на скорлупе инфекция может проникнуть внутрь яйца.