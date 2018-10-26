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      Как уберечься от внезапного инсульта

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      Как уберечься от внезапного инсульта
      Как уберечься от внезапного инсульта / news.sky.com

      Международная группа исследователей обнаружила, что соблюдение профилактических мер может значительно снизить вероятность инсульта для людей с наследственной предрасположенностью к заболеваниям сердечно-сосудистой системы.

      В исследовании, которое проводилось 7 лет, приняли участие 306 тысяч жителей Великобритании в возрасте от 40 до 73 лет, пишет Eurekalert!.

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      На начало исследования у участников не было зарегистрировано инсульта или сердечного приступа.

      Як вберегтися від раптового інсульту

      Как уберечься от внезапного инсульта

      Исследование показало, что наследственная предрасположенность к инсульту повышала вероятность нарушения кровоснабжения мозга на 35% независимо от образа жизни.

      Однако ведение нездорового образа жизни увеличивало риск инсультов на 66%.

      Поэтому ученые советуют таким людям отказаться от курения, придерживаться обогащенной фруктами и рыбой диеты, поддерживать нормальный вес и регулярно заниматься физическими упражнениями.

      via GIPHY

      К слову, по статистике, инсульт уносит больше всего жизней после онкологических заболеваний и является основной причиной длительной нетрудоспособности населения во всем мире. Поэтому важно выявить его в первые часы, чтобы спасти жизнь человека и уменьшить негативные последствия.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Лечение Профилактика заболеваний Сердечно-сосудистые заболевания
      Источник: 24 Канал
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