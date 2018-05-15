Как уберечься от воздействия опасных веществ в моющих средствах

Ученые давно установили, что моющие средства, которыми практически ежедневно пользуются люди, плохо влияют на организм.

Чтобы уберечься от этого негативного воздействия, необходимо поискать более дорогие средства, пишет ТСН. А лучше всего взять экологические средства.

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Во время уборки следует придерживаться несколько правил. Прежде всего, попросите выйти из комнаты пожилым людям, детям и людям, имеющим аллергию.



Также стоит одевать маску или респиратор на время уборки. Также стоит постараться не вдыхать химические средства. Чтобы предотвратить попадание мыльных средств на руки, а затем в кровь, следует использовать перчатки.

После уборки обязательно проветрите комнату до полного исчезновения запаха.

К слову, некоторые вещи, которые люди массово используют в быту, могут спровоцировать различные болезни. От таких предметов быта необходимо избавиться.