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Как уберечься от воздействия опасных веществ в моющих средствах

273 Читати новину українською
Моющие средства
Моющие средства / Фото из свободных источников

Ученые давно установили, что моющие средства, которыми практически ежедневно пользуются люди, плохо влияют на организм.

Чтобы уберечься от этого негативного воздействия, необходимо поискать более дорогие средства, пишет ТСН. А лучше всего взять экологические средства.

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Во время уборки следует придерживаться несколько правил. Прежде всего, попросите выйти из комнаты пожилым людям, детям и людям, имеющим аллергию.

Также стоит одевать маску или респиратор на время уборки. Также стоит постараться не вдыхать химические средства. Чтобы предотвратить попадание мыльных средств на руки, а затем в кровь, следует использовать перчатки.

via GIPHY

После уборки обязательно проветрите комнату до полного исчезновения запаха.

К слову, некоторые вещи, которые люди массово используют в быту, могут спровоцировать различные болезни. От таких предметов быта необходимо избавиться.

Теги: Здоровье Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
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