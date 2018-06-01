Как уберечься от заражения ВИЧ: 4 действенных способа

В Украине набирает обороты эпидемия ВИЧ, несмотря на её спад во многих развитых странах. Поэтому необходимо принимать меры, чтобы уберечься от заражения.

Эксперты назвали 4 самых эффективных методов, которые смогут снизить риск развития ВИЧ-инфекции, пишет Ukrhealth.

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Чтобы избежать негативных последствий, регулярно проходите проверку вместе со своим партнером. Следите также за открытыми ранами, поскольку они повышают риск распространения вируса.

Не используйте общими иглами или другим медоборудованием. Таким образом человек подвергает себя и других риску заражения ВИЧ.

Используйте презервативы, но делать это нужно правильно. Такие средства являются эффективным средством при многих инфекцях, передающихся половым путем, в частности, ВИЧ.

Презервативы защитят от заражения ВИЧ

Обрезанные мужчины имеют пониженный риск заболевания ВИЧ. Все потому, что крайняя плоть полового члена содержит дендритные клетки, имеющие специальные рецепторы, которые позволяют вирусу проникать внутрь.

К слову, из-за заражения смертельной инфекцией Нипах в штате Керала в юго-западной части Индии уже погибли девять человек. Еще 25 человек госпитализированы с симптомами этой инфекции в индийском городе Кожикоде.

Что такое ВИЧ?

Это вирус иммунодефицита человека, а СПИД – комплексная реакция организма на инфекцию, которая развивается. Заражаются ВИЧ-инфекцией, от которой не существует ни вакцины, ни лекарств. ВИЧ – это первоначальное заболевания, а СПИД – последняя стадия ВИЧ-инфекции.

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