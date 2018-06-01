22:10
1 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
11°C
21°C 11°C
  • суббота
    25°C 10°C
  • воскресенье
    21°C 15°C
  • понедельник
    26°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ДТП С КОРТЕЖЕМ В КИЕВЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Суровый армейский рэп. Для чего миллионеру Михалкову трактор
Вєсті Кремля
22:16, 31 мая
Вести.UA. СБУ поможет канонизировать церковь. Детсад Гройсмана
Вєсті.UA
22:01, 31 мая
Куда
ЦРУ
09:14, сегодня
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 мая
Вспомнить Все. Первые детские коллекции
Згадати все
13:37, 30 мая
Телеканал новостей 24 Новости Лечение
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ДТП С КОРТЕЖЕМ В КИЕВЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Как уберечься от заражения ВИЧ: 4 действенных способа

108 Читати новину українською
4 способа, как уберечься от заражения ВИЧ
4 способа, как уберечься от заражения ВИЧ / healthline.com

В Украине набирает обороты эпидемия ВИЧ, несмотря на её спад во многих развитых странах. Поэтому необходимо принимать меры, чтобы уберечься от заражения.

Эксперты назвали 4 самых эффективных методов, которые смогут снизить риск развития ВИЧ-инфекции, пишет Ukrhealth.

Читайте также: Ученые предупреждают о вирусной инфекцией, которая охватит Землю

Чтобы избежать негативных последствий, регулярно проходите проверку вместе со своим партнером. Следите также за открытыми ранами, поскольку они повышают риск распространения вируса.

Не используйте общими иглами или другим медоборудованием. Таким образом человек подвергает себя и других риску заражения ВИЧ.

Используйте презервативы, но делать это нужно правильно. Такие средства являются эффективным средством при многих инфекцях, передающихся половым путем, в частности, ВИЧ.

Презервативи захистять від зараження ВІЛПрезервативы защитят от заражения ВИЧ

Обрезанные мужчины имеют пониженный риск заболевания ВИЧ. Все потому, что крайняя плоть полового члена содержит дендритные клетки, имеющие специальные рецепторы, которые позволяют вирусу проникать внутрь.

К слову, из-за заражения смертельной инфекцией Нипах в штате Керала в юго-западной части Индии уже погибли девять человек. Еще 25 человек госпитализированы с симптомами этой инфекции в индийском городе Кожикоде.

Что такое ВИЧ?
Это вирус иммунодефицита человека, а СПИД – комплексная реакция организма на инфекцию, которая развивается. Заражаются ВИЧ-инфекцией, от которой не существует ни вакцины, ни лекарств. ВИЧ – это первоначальное заболевания, а СПИД – последняя стадия ВИЧ-инфекции.

Другие новости, касающиеся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровая жизнь Здоровье Лечение Инфекция ВИЧ
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Дим розсіявся: чи можна вірити в успіх спецоперації СБУ щодо
сегодня, 22:02 Дим розсіявся: чи можна вірити в успіх спецоперації СБУ щодо "вбивства" Бабченка?
Богдан Яременко 81
Бабченко жив: почему Запад может прекратить доверять украинским властям
сегодня, 21:00 Бабченко жив: почему Запад может прекратить доверять украинским властям
Іван Яковина 208
Вода и не только: что вы знаете о напитках
сегодня, 19:25 Вода и не только: что вы знаете о напитках
74
Долар по 50 или угодить за решетку: почему депутаты не бояться дефолта
сегодня, 20:00 Долар по 50 или угодить за решетку: почему депутаты не бояться дефолта
Сергій Фурса 363
Не только мажоры: как украинцы пытаются избежать наказания за нарушение ПДД
сегодня, 19:00 Не только мажоры: как украинцы пытаются избежать наказания за нарушение ПДД
Євгенія Мазур 253
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук